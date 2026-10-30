ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Ekim 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türkiye ve Özbekistan ticarette 5 milyar dolarlık hedefe odaklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in belirlediği hedefe ulaşılması için ticaret, yatırım, madencilik, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda işbirlikleri derinleştirilecek

İki lider arasında imzalanan anlaşmalarla, ortak ticaret ve yatırım projelerine ivme kazandırılması, iki ülkenin kamu kurumları ve iş dünyası arasındaki işbirliğinin artırılması öngörülüyor

İki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2025 yılı sonunda 3,1 milyar dolar, bu yılın 9 ayında 2,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti

(Mert Davut/Ankara)

2- Enerji sektörüne 2027'de 538 milyar liralık yatırım öngörülüyor

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, enerji sektöründeki yatırımların gelecek yıl yaklaşık yüzde 30 artması bekleniyor

Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün 2027'de 140 bin 47 megavata ulaşması hedefleniyor

Yıllık doğal gaz üretiminin 2027'de 7 milyar metreküpe, günlük ham petrol üretiminin ise 144 bin varile çıkarılması öngörülüyor

Madencilikte 700 bin metre sondaj yapılması ve sektörün ihracatının 2027'de 7 milyar dolara yükselmesi planlanıyor

(Duygu Alhan/ Ankara)

3- Sanayinin nitelikli iş gücü ihtiyacı için "beceri haritası" çıkarılacak

Gelecek yıl sektör ve bölge düzeyinde "beceri ihtiyaç haritaları" hazırlanacak, OSB'lerle eğitim işbirlikleri güçlendirilecek ve öğrencilerin firmalardaki eğitim merkezlerinden yararlanması sağlanacak

Eylül itibarıyla özel sektör AR-GE merkezlerinde 93 bin 472, tasarım merkezlerinde ise 8 bin 464 kişi istihdam edilirken, çalışanların becerilerinin geliştirilmesine yönelik aktif iş gücü programları hayata geçirilecek

(Zeynep Duyar/Ankara)

4- Piyasalar kasımda bütçe görüşmelerine ve Merkez Bankasının mesajlarına odaklanacak

Merkez Bankası, gelecek ay piyasalar tarafından yakından takip edilecek yılın son Enflasyon Raporu ile ikinci Finansal İstikrar Raporu'nu açıklayacak

Bakanlıkların ve ilgili kurumların TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2027 yılı bütçe görüşmeleri de gündemin önemli başlıkları arasında yer alacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ekim ayı dış ticaret verilerini 3 Kasım'da İstanbul'da açıklaması bekleniyor

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

5- Uçuş izinlerinin kolaylaşması için "ulusal strateji belgesi ve yol haritası" hazırlanacak

Türkiye'nin uluslararası hava bağlantısallığının geliştirilmesi için öncelikli ülkeler belirlenecek ve bu ülkelerle müzakerelerin yürütülmesine yönelik yol haritası oluşturulacak

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

6- ABD'liler, ara seçimlerin ardından İran'a yeniden saldırı düzenleme planlarının sorunları çözmeyeceğine inanıyor

ABD vatandaşı Jamie Baeuir: "Yaşananlar, beni bu dünyada daha güvensiz hissettiriyor. ABD ve İsrail'in attığı adımlar, Amerikalılar, İsrailliler, Filistinliler ve İranlılar dahil herkesi daha güvensiz hale getiriyor"

New York sakinlerinden Barry Gooser: "Petrol, doğal gaz ve gübre için (daha fazla) para ödemek zorunda kalacağız. Bu savaş, ABD'yi iflas ettiriyor ve tüketicileri çileden çıkarıyor. Sıradan insanların bunu karşılayacak gücü yok. Bu savaşın durması gerek"

(Mücahit Oktay/New York) (Görüntülü)

7- ABD'de Kongre ara seçimlerinde ekonomi seçmenin gündeminde öne çıkıyor

Kongre'deki güç dengelerini belirleyecek ara seçimlere sayılı günler kala, yüksek enflasyon ve artan akaryakıt fiyatları başta olmak üzere yaşam maliyetlerine ilişkin kaygılar ABD'li seçmenlerin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor

(Dilara Zengin Okay/Sevgi Ceren Gökkoyun/Washıngton/New York)

8- Almanya'ya göç eden ilk kuşak Türkler, 65 yıllık göç hikayelerini anlattı

İbrahim Sunar: "O zamanlar yerli halkla aramızdaki iletişim çok iyiydi; bizi kendilerinden sayarlardı"

Kadir Akyüz: "Almanya'da uzun yıllar çalıştım. Ailem ve akrabalarımın önemli bir bölümü, burada yaşam kurdu. Almanya'ya göç, hayatımızda kalıcı bir dönüşüme yol açtı"

(Cüneyt Karadağ-Erbil Başay/Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Londra Belediye Başkanı Khan'a göre kentler, iklim değişikliğinin sorumlusu olduğu kadar çözümün de parçası:

"Dünya genelinde şehirler, küresel karbon salımının yüzde 70'ini gerçekleştiriyor. Bunun çözümünde de sorumluluğumuzun olduğunu düşünüyorum"

"Son 103 yılda Türkiye'nin bu muhteşem geçmişin üzerine yeni kazanımlar inşa ettiğine tanıklık ettik. Türkiye'nin Antalya'da COP31'e ev sahipliği yapması, Türk halkı ve Türkiye'yle bağı olanlar için bir gurur kaynağı olmalı"

(Behlül Çetinkaya/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Orta Doğu'daki gerilimlerin Avrupa hava trafiğinde 110 bin uçuşluk kayba yol açması bekleniyor

???????- Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı, ECAC bölgesinde 2026'da gerçekleşmesi beklenen uçuş sayısına ilişkin tahminini 1 puan düşürerek yüzde 1,7 artışla 11,2 milyon olarak revize etti

Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki bazı ülkeler, 2027'de hava trafiğinde beklenen toparlanmanın daha güçlü gerçekleşebileceği pazarlar arasında gösteriliyor

(Gökhan Yıldız/İstanbul)

11- Belgrad Ormanı'nda mantar keşfiyle doğanın gizli dünyasına iz sürülüyor

Sonbahar yağmurlarıyla mantar mevsiminin hareketlendiği ormanda farklı yaş gruplarından doğaseverler, ağaçların ve dökülen yaprakların arasında gizlenen mantarları bulmak için uzman eşliğinde ormanın derinliklerini keşfediyor

İÜC Ormancılık Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Başkanı Öğr. Gör. Dr. Ergün Bacak: "Katılımcıların topladığı mantarları onlara tek tek anlatıyorum. Zehirlileri, ekonomik değeri olmayanları, mutfak değeri olmayanları ayırıyorum. Nasıl pişirilmesi gerektiğiyle ilgili bilgiler veriyorum"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Kilo vermede medikal yönteme başvuran iki sağlık çalışanı fazla kilolarından kurtuldu

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde fazla kilo nedeniyle tedavi gören asistan doktor Ezgi Renkli Çelik 9 ayda 50, hemşire Yasemin Özer ise bir yılda 30 kilogram verdi.

Uzm. Dr. Gözde Özsoy Şen: "Hastalarımız genellikle spor ve diyet programlarına uyum sağlayamadıkları veya bunları uygulamalarına rağmen kilo veremedikleri için bize başvuruyor"

(Halis Akyıldız/İstanbul) (Fotoğraflı)

13- Meme kanserinde erken teşhis tedavi başarısını ve yaşam kalitesini artırıyor

Genel cerrahi uzmanı Doç. Dr. Selman Emiroğlu: "Düzenli taramalar sayesinde henüz ele gelmeyen, çok küçük boyutlardaki tümörleri bile tespit edebiliyoruz. Hastalığın erken evrede yakalanması yalnızca yaşam süresini ve tedavi başarısını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda daha sınırlı cerrahi müdahalelerle memenin korunabilmesine de olanak sağlayabiliyor"

Genel cerrahi uzmanı Dr. Merve Tokoçin: "Kendimize ayıracağımız kısa bir zaman, geleceğimiz için atacağımız en önemli adımlardan biri olabilir. Kadınlarımızın tarama programlarını ihmal etmemelerini istiyoruz. Meme kanserinden değil, geç kalmaktan korkalım"

(İlyas Kaçar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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