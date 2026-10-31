ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 31 Ekim 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Ticaret Bakanı Bolat, Kazakistan, Özbekistan ve Türkiye ticari ilişkilerini AA'ya değerlendirdi:

"Vizyonumuz, demir yolları, limanlar, kara yolu bağlantıları ve gümrük sistemlerinin birbirini tamamlayacak şekilde geliştirilmesiyle koridoru bütünleşik bir ekonomik sisteme dönüştürmektir. Kazakistan ve Özbekistan bu yapının temel ortakları arasında yer almaktadır"

"Önümüzdeki dönemde KEK mekanizmaları ve Özbekistan ile yeni kurduğumuz 'İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey' aracılığıyla ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin yanı sıra yatırımlar alanındaki ilişkilerimizi daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz"

"(Kazakistan) Geçiş belgeleri konusunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca yürütülen KUKK toplantılarında ülkelerimiz arasında kotaların artırılması ve elektronik geçiş belgesine geçilmesi yönünde çalışmalarımız devam etmektedir"

(Serhat Tutak/Ankara)

2- Türkiye ve Kazakistan arasındaki üst düzey temaslar dış ticareti rekor seviyeye taşıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev arasındaki üst düzey temasların da etkisiyle iki ülke dış ticareti, geçen yıl 2024'e kıyasla yüzde 17,2 artışla 7,9 milyar dolara ulaştı

Kazakistan, Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri arasında en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke olarak öne çıkarken, bu ülkeye 2025'te 3,2 milyar dolar tutarında dış satım yapıldı

Kazakistan, Türk müteahhitlerin en çok iş üstlendiği ülkeler arasında 30,3 milyar dolarlık projeyle 6'ncı sırada yer aldı

(Mert Davut/Ankara)

3- AR-GE faaliyetlerine yapılan harcama 10 yılda 2,5 trilyon lirayı aştı

Yüksek teknolojide AR-GE harcaması bu dönemde 45 katına ulaşarak 154 milyar 24 milyon liraya yükseldi

(Zeynep Duyar-Mert Davut/Ankara)

4- Sağlık teknolojilerinde aşıdan kanser tanı kitine yerli üretim hamlesi

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında aşı ve ilaç teknolojilerine ilişkin AR-GE ve üretim kapasitesinin artırılması ve biyobenzer ilaçların geliştirilmesi, üretilmesi ve ticarileştirilmesine yönelik çağrılar açılacak

Başta savunma sanayisi olmak üzere, diğer sektörlerden tıbbi cihaz sektörüne teknoloji transferi sağlayan projeler desteklenirken TÜBİTAK'ın Sanayi AR-GE Destek Programı ve KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı çağrılarına sunulan askeri ve sivil amaçlarla kullanılan yenilikçi teknolojilere yönelik projelere öncelik verilecek

(Zeynep Duyar/Ankara)

5- Türkiye'de fiber hat uzunluğu yatırımlarla yükseliyor

İşletmecilerin 1 yılda yaptığı 82 bin kilometre fiber altyapı yatırımıyla toplam fiber uzunluğu yüzde 12,9 artış göstererek 2026 yılının ikinci çeyreği itibarıyla 720 bin 12 kilometreye ulaştı

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

6- 7 yaşındaki oğluyla İzmir'den motosikletle umreye gitti

Baba ve oğlu, İzmir'den Suriye ve Ürdün üzerinden Suudi Arabistan'a uzanan yaklaşık 7 bin kilometrelik gidiş-dönüş yolculuğunda umre ibadetini yerine getirirken, güzergah üzerindeki tarihi ve turistik mekanları da ziyaret etti

Onur Şafak Çelik: "Amacımız, umre yolculuğumuzu unutulmaz bir anıya dönüştürmekti. Özellikle Kabe ve Mescid-i Nebevi'de oğlumun kalbine kutsal mekanlara yönelik aşk yerleşmesini istedim. Bu da fazlasıyla oldu"

7 yaşındaki Özgür Ulaş Çelik: "Oraya parası olan değil, nasibi olan gider. Allah bu yaşımda bana nasip etti. Çok mutlu oldum"

(Halis Akyıldız/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Annesinin hastalığı sayesinde erkeklerde de görülen meme kanserini erken fark etti

Annesinin 10 yıl önce meme kanserine yakalanmasının ardından hastalıkla ilgili farkındalık kazanan 51 yaşındaki Erdal Çöten, sol memesindeki kitleyi erken fark etmesi üzerine tedavi görerek sağlığına kavuştu

Prof. Dr. Cemal Kaya: "Hastaya cerrahi tedavi uyguladık ve memesini aldık. Kemoterapiye gerek kalmadan hormon ilacıyla takibi süren hasta, şu anda başarılı şekilde hayatına devam ediyor"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Kasımpaşa ile Beşiktaş, 47. randevuda

İki takım arasındaki 46 karşılaşmada siyah-beyazlılar 27 galibiyet alırken lacivert-beyazlılar, sahadan 9 kez galip ayrıldı

(Metin Arslancan/İstanbul)

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