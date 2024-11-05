Özel Hastaneler SGK'ye Yük Oluyor

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(ANKARA) - DİSK-AR'ın hazırladığı "Özel hastanelerin SGK'ye yükü tırmanıyor" başlıklı araştırmaya göre, 2024'ün ilk altı ayında SGK'nın özel hastanelere yaptığı ödemenin payı yüzde 153 yükseldi. Devlet ikinci basamak hastaneleri için yapılan ödemenin payı ise yüzde 53,9'a düştü.

DİSK-AR "Özel hastanelerin SGK'ye yükü tırmanıyor" başlıklı araştırma bülteni yayımlandı. 2000'li yıllarda "Sağlıkta dönüşüm" adı altında yapılan düzenlemeler sonucunda kamunun sosyal sigorta kurumları sağlık hizmeti sağlayıcısı olmaktan çıkarıldığı ifade edilen raporda, "SGK (SSK) ve diğer kamu sağlık sigortalarına ait hastaneler bedelsiz olarak Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Sadece SSK hastaneleri değil SSK'ye ait ilaç fabrikası da kapatıldı. Sonuçta SGK tamamıyla sağlık hizmeti satın alır duruma getirildi. Bilindiği gibi sağlık ve sosyal güvenlik sistemine yapılan kamu katkıları demagojik bir yaklaşımla 'açık', 'yük' veya 'kara delik' olarak niteleniyor. Oysa asıl özel hastanelerin SGK'ye yükü artıyor. Bu araştırma, özel hastanelerin SGK'ye giderek artan yükünü ele alıyor" denildi.

Araştırmada şu tespitlerde bulunuldu: