Özel Hastaneler SGK'ye Yük Oluyor - Son Dakika
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Özel Hastaneler SGK'ye Yük Oluyor

DİSK-AR raporuna göre, 2024'te SGK'nın özel hastanelere ödediği miktar yüzde 153 arttı.

05.11.2024 13:22
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(ANKARA) - DİSK-AR'ın hazırladığı "Özel hastanelerin SGK'ye yükü tırmanıyor" başlıklı araştırmaya göre, 2024'ün ilk altı ayında SGK'nın özel hastanelere yaptığı ödemenin payı yüzde 153 yükseldi. Devlet ikinci basamak hastaneleri için yapılan ödemenin payı ise yüzde 53,9'a düştü.

DİSK-AR "Özel hastanelerin SGK'ye yükü tırmanıyor" başlıklı araştırma bülteni yayımlandı. 2000'li yıllarda "Sağlıkta dönüşüm" adı altında yapılan düzenlemeler sonucunda kamunun sosyal sigorta kurumları sağlık hizmeti sağlayıcısı olmaktan çıkarıldığı ifade edilen raporda, "SGK (SSK) ve diğer kamu sağlık sigortalarına ait hastaneler bedelsiz olarak Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Sadece SSK hastaneleri değil SSK'ye ait ilaç fabrikası da kapatıldı. Sonuçta SGK tamamıyla sağlık hizmeti satın alır duruma getirildi. Bilindiği gibi sağlık ve sosyal güvenlik sistemine yapılan kamu katkıları demagojik bir yaklaşımla 'açık', 'yük' veya 'kara delik' olarak niteleniyor. Oysa asıl özel hastanelerin SGK'ye yükü artıyor. Bu araştırma, özel hastanelerin SGK'ye giderek artan yükünü ele alıyor" denildi.

Araştırmada şu tespitlerde bulunuldu:

  • 2012'den bu yana SGK'nin hasta başına devlet hastanelerine yaptığı ödeme 4,7 kat artarken, özel hastanelere yaptığı ödeme 9,4 kat arttı.
  • SGK'nin sağlık ödemeleri, özel ve kamu hastanelerine göre büyük farklılık gösteriyor.
  • SGK, 2024'ün ilk altı ayında özel hastanelere hasta başına yaklaşık üç kat daha fazla ödeme yaptı.
  • Özel hastanelere başvuran hasta sayısında ve oranında azalma olmasına rağmen SGK'nin özel hastanelere yaptığı birim ödeme artıyor.
  • SGK'nin özel hastanelerine hasta başına yaptığı ödemenin ortalama ödemeye oranı 2012'de yüzde 105 iken 2024'ün ilk altı ayında yüzde 153 oldu.
  • SGK hasta başına özel hastanelere her geçen yıl daha fazla para ödüyor.
  • 2024'ün ilk altı ayında SGK, devlet ikinci basamak hastaneleriyle karşılaştırıldığında özel hastanelere hasta başına yaklaşık üç kat daha fazla ödeme yaptı. 2012-2024 döneminde hasta başına birim ödeme devlet ikinci basamak hastanelerinde yüzde 469, devlet üçüncü basamak hastanelerinde yüzde 518, üniversite hastanelerinde yüzde 648 arttı. Aynı dönemde SGK'nin özel hastanelere hasta başına birim ödeme artışı yüzde 940 olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Sağlık, Finans, Güncel, Son Dakika

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