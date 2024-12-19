SAN FERNANDO, 19 Aralık (Xinhua) -- Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in kuzeyindeki San Fernando kentindeki küçük bir havalimanına inmeye çalışan özel bir jet pisti ıskalayarak düştü. Yerel medyada çıkan haberlere göre çarşamba günü gerçekleşen olayda bir pilot ve bir yardımcı pilot hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Özel Jet Kazası: İki Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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