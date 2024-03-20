Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine Eğitim ve Öğretim Destek Tutarlarında Artış - Son Dakika
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Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine Eğitim ve Öğretim Destek Tutarlarında Artış

Organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinin öğrencileri için verilecek eğitim ve öğretim destek tutarları 2023-2024 yılında artırıldı. Milli Eğitim ile Hazine ve Maliye bakanlıklarınca hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, OSB'lerdeki okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik destek tutarları belirlendi. Ayrıca OSB'lerin dışındaki okullarda eğitim gören öğrencilere de destek tutarları belirlendi. Tebliğ, şubat ve haziran taksit ödemeleri için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

20.03.2024 11:59
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Organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinin öğrencileri için verilecek 2023-2024 yılı eğitim ve öğretim destek tutarlarında artış yapıldı.

Milli Eğitim ile Hazine ve Maliye bakanlıklarınca hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, organize sanayi bölgeleri içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki öğrenciler için verilecek eğitim ve öğretim destek tutarları artırıldı.

OSB'lerin içindeki okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik destek tutarları şöyle:

"Ayakkabı ve saraciye teknolojilerinde 22 bin 661 lira, bilişim teknolojilerinde 21 bin 450 lira, biyomedikal cihaz teknolojilerinde 28 bin 684 lira, elektrik-elektronik teknolojisinde 34 bin 378 lira, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 33 bin 376 lira, gemi yapımında 34 bin 378 lira, gıda teknolojisinde 29 bin 929 lira, kimya teknolojisinde 32 bin 839 lira, laboratuvar hizmetlerinde 22 bin 661 lira, makine ve tasarım teknolojisinde 33 bin 638 lira, matbaa teknolojisinde 29 bin 206 lira, metal teknolojisinde 32 bin 839 lira, mobilya ve iç mekan tasarımında 29 bin 690 lira, moda tasarım teknolojilerinde 24 bin 799 lira, motorlu araçlar teknolojisinde 35 bin 948 lira, plastik teknolojisinde 33 bin 34 lira, tekstil teknolojisinde 31 bin 290 lira, tesisat teknolojisi ve iklimlendirmede 29 bin 206 lira, uçak bakımında 28 bin 684 lira, yenilenebilir enerji teknolojilerinde 35 bin 938 lira."

OSB'lerin dışındaki okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik destek tutarları şöyle:

"Biyomedikal cihaz teknolojilerinde 18 bin 586 lira, denizcilikte 20 bin 280 lira, elektrik-elektronik teknolojisinde 21 bin 307 lira, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 20 bin 280 lira, gemi yapımında 20 bin 280 lira, gıda teknolojisinde 19 bin 20 lira, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığında 16 bin 890 lira, inşaat teknolojisinde 18 bin 586 lira, kimya teknolojisinde 19 bin 934 lira, makine ve tasarım teknolojisinde 20 bin 350 lira, motorlu araçlar teknolojisinde 21 bin 943 lira, radyo-televizyonda 18 bin 838 lira, tarımda 21 bin 943 lira, uçak bakım alanında 18 bin 586 lira, yenilenebilir enerji teknolojilerinde 22 bin 636 lira."

Tebliğ, şubat ve haziran taksit ödemeleri için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA

OSB, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine Eğitim ve Öğretim Destek Tutarlarında Artış - Son Dakika

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