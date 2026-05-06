Özel Müze Sayısı 451'e Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özel Müze Sayısı 451'e Ulaştı

06.05.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de özel müze sayısı, 14 yılda 274 artarak 451'e yükseldi. İstanbul en çok müzeye sahip.

Türkiye'de 14 yılda açılan 274 özel müzeyle kültür sanata destek sürerken, 60 ilde bulunan özel müze sayısı da 451'e yükseldi.

AA muhabirinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden edindiği bilgiye göre, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle, vakıfların kendi hizmet konuları veya amaçlarını gerçekleştirmeleri için başvurmaları halinde özel müze açılmasına bakanlık tarafından izin veriliyor.

Özel müze kurma istekleri "Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda incelenirken, müzenin yeterli nitelik ve nicelikte bulunması, sürekli hizmet vermesi hususları dikkate alınarak değerlendirme yapılıyor.

Gerçek ve tüzel kişilerce kurulan müzeler, bakanlığın izin belgesinde belirlenen konu alanlarına ilişkin taşınır kültür varlığı bulundurup, teşhir edebiliyor. Bu müzelerde taşınır kültür varlıklarının korunması ise devlet müzeleri statüsünde gerçekleştiriliyor.

2012'de özel müze sayısı 177 iken, bu sayı 2026 Nisan ayı 451'e ulaştı, böylece 14 yılda 274 yeni müze kültür sanat hayatına kazandırılmış oldu.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan bu müzelerden 23'ü 2025'te açıldı.

Türkiye'de en çok özel müzenin bulunduğu il ise 83 özel müze ile İstanbul oldu. İstanbul'u 77 müze ile Ankara, 25 müze ile İzmir takip ediyor. Geri kalan illerde ise toplam 266 özel müze faaliyet gösteriyor.

İtfaiye Müzesinden Basın Müzesine farklı müzeler bulunuyor

Turizmin marka şehirleri arasında gün geçtikçe adını daha yukarılara yazdıran İstanbul'daki müzeler, içerisinde ilginç eserleri de barındırıyor.

Kiminin yapılışı çok eskilere dayanan ve kimi de 21. yüzyıldaki gelişimlerin ardından hayata geçirilen müzeler şöyle:

"İstanbul Üniversitesi Jeoloji Müzesi, İstanbul Arkeoloji ve Kültür Müzesi, Adalar Müzesi, Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi, İstanbul Oyuncak Müzesi, Kont Szechenyi İtfaiye Müzesi, Basın Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi, Türkiye İş Bankası Müzesi, Denizcilik ve Su Ürünleri Müzesi, Santral İstanbul Enerji ve Çağdaş Sanatlar Müzesi, Pera Müzesi, Sait Faik Abasıyanık Müzesi."

Koleksiyonculardaki eser sayısı

Öte yandan, tarihsel süreçte büyük medeniyetleri sinesinde barındırmış Anadolu'da, birbirinden kıymetli tarihi eserler devlet ve özel müzelerin yanı sıra koleksiyonerler vasıtasıyla da muhafaza ediliyor.

2026 Nisan yılı sonu itibarıyla Bakanlığın denetiminde 1556 koleksiyoncu bulunuyor.

Verilere göre, özel müzelerdeki ve koleksiyonerlerdeki eser sayıları ile 2025'te özel müzeleri ziyaret edenlerin sayısı şöyle:

2026 Özel Müze ve Koleksiyoncu İstatistikleri

Özel Müzelerdeki Eser Sayısı

310.597

Özel Müzelerin 2025 Yılı Ziyaretçi Sayısı

21.738.357

Koleksiyonculardaki Sikke Sayısı

167.879

Koleksiyonculardaki Eser Sayısı

139.016

Koleksiyonculardaki Toplam Eser Sayısı

306.895

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel Müze Sayısı 451'e Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi “Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi“ projesini görüştü Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi "Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi" projesini görüştü
TCMB Başkanı Karahan: Savaş kararlılığımızı değiştirmiyor TCMB Başkanı Karahan: Savaş kararlılığımızı değiştirmiyor
Süper Lig ekibi, Amedspor’u tebrik paylaşımını kaldırdı Süper Lig ekibi, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı
Okan Buruk’tan Bertuğ Yıldırım’a kanca Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
İç çamaşırı giymeden sahneye çıkan Defne Samyeli’nin görüntüleri olay oldu İç çamaşırı giymeden sahneye çıkan Defne Samyeli'nin görüntüleri olay oldu

13:14
Diğer adaylardan Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına cevap
Diğer adaylardan Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına cevap
12:56
Müsavat Dervişoğlu’ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
Müsavat Dervişoğlu'ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
12:04
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
11:59
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday İşte ilk sözleri
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
11:30
Özgür Özel’den kurultay davası sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den kurultay davası sonrası ilk açıklama
11:08
Hesaplar sil baştan İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 13:16:06. #7.12#
SON DAKİKA: Özel Müze Sayısı 451'e Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.