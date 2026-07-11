Özel Öğrenciler Çiniciler Çarşısı'nda Sanatla Buluştu - Son Dakika
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Özel Öğrenciler Çiniciler Çarşısı'nda Sanatla Buluştu

Özel Öğrenciler Çiniciler Çarşısı\'nda Sanatla Buluştu
11.07.2026 16:13
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Kütahya'da özel eğitim öğrencileri, sanatsal etkinlikte çamur ve seramik çalışmaları yaptı.

Kütahya'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrenciler, Çiniciler Çarşısı'nda düzenlenen etkinlikte sanatla buluştu.

Özel bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen programda öğrenciler, usta öğreticiler eşliğinde çeşitli sanatsal faaliyetlere katıldı.

Çiniciler Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahraman, gazetecilere, çarşıda zaman zaman bu tür anlamlı etkinliklere ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Çarşının özellikle yaz döneminde oldukça hareketli günler geçirdiğini dile getiren Kahraman, şöyle konuştu:

"Düzenlediğimiz farklı etkinliklerle misafirlerimizin, alışveriş yapmalarının yanı sıra çarşımızdan güzel hatıralarla ayrılmalarını da istiyoruz. Çarşımızda çini çamurundan çeşitli objeleri yapmayı deneyimleme etkinliklerimiz sürüyor. Bugün de bu çalışmamızı özel bireylerimize açtık. Özel misafirlerimiz ustamızın rehberliğinde hem çamura şekil verdi hem de seramik boyayarak hoşça vakit geçirdiler."

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Alperen Akdemir de öğrencilerin sosyalleşmesi ve toplumla bütünleşmesi için benzer faaliyetleri sürdürdüklerini kaydetti.

Amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu aktaran Akdemir, "Çocuklarımızı topluma kazandırmak, yeteneklerini ortaya çıkarmak için buradayız. Bugün 14 öğrencimiz ile birlikte Çiniciler Çarşısı'nın misafiri olduk. Onlarla birlikte etkinlik düzenledik. Çini çamuruna şekil vererek öğrencilerimiz yeteneklerini gösteriyor. Aynı zamanda seramik boyama da yapıyorlar. Yaz boyunca kurum olarak farklı etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da öğrencilerin çalışmalarını inceledi ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin yaptığı el emeği çini ve seramik çalışmaların katılımcılara hediye edildiği program, çeşitli ikramların ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özel Öğrenciler Çiniciler Çarşısı'nda Sanatla Buluştu - Son Dakika

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