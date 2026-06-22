Özel Öğrenciler Meslek Hayatına Hazırlanıyor

Sivas'ta özel öğrenciler, meslek okulunda aldıkları eğitim ve yaptıkları stajla hem sosyal hayata hazırlanıyor hem de çalışma fırsatı buluyor.

Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulu'nda görevli 32 öğretmen, 105 özel öğrenciye, konaklama, seyahat hizmetleri, yiyecek ve içecek hizmetleri, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, el sanatları teknolojisi alanlarında eğitim veriyor.

Okulun müdür yardımcısı Murat Dabak, AA muhabirine, öğrencinin buradan mezun olduktan sonra hayata hazır hale gelmelerini, aldıkları eğitimleri günlük hayatlarında, mümkünse iş hayatına atılarak devam ettirmelerini amaçladıklarını söyledi.

Okulda ve işletmelere gittiklerinde staj esnasında aldıkları eğitimin çocuklara büyük katkı sağladığını belirten Dabak, "Çocuklarımız buradan mezun olduktan sonra kamuda, özellikle belediyelerde ve işletmelerde engelli kadrosundan çalışabiliyor. Özel işletmelerde, özellikle öğrencilerimizi tanıyanlar staj ve okul bittikten sonra kendi işletmelerinde devam etmelerini istiyor. Bu da bizi gururlandırıyor." dedi.

"İş hayatına hazır, üretken ve bağımsız bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz"

Konaklama hizmetleri öğretmeni Nadire İnal da okulda, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan öğrencileri bağımsız yaşama hazırlama ve üretken bireyler olarak topluma kazandırmanın temel amaçları olduğunu söyledi.

Okulda akademik derslerin yanında ağırlıklı olarak uygulamalı meslek eğitimi verildiğini dile getiren İnal, şöyle konuştu:

"Mezunlarımız, eğitim aldıkları alanlara göre farklı sektörlerde çalışma imkanı bulabilmektedir. Konaklama hizmetleri alanından mezun olan öğrencilerimiz otel ve turizm işletmelerinde, yiyecek ve içecek hizmetleri alanından mezun olan öğrencilerimiz restoran, kafe ve yemekhanelerde, metal teknolojisi alanından mezun olan öğrencilerimiz kaynakçılık ve metal üretim işletmelerinde görev alabilmektedir. Mobilya ve iç mekan tasarımı alanından mezun olan öğrencilerimiz ise mobilya üretimi ve montajı yapılan işletmelerde çalışabilmektedir. Amacımız, öğrencilerimizi iş hayatına hazır, üretken ve bağımsız bireyler olarak yetiştirmektir."

"3-27 Temmuz tarihleri arasında Fransa'ya gidiyoruz"

Mobilya ve iç mekan tasarımı alanı öğretmeni Nevzat Bulut ise öğrencilerin mesleki eğitimlerinin önemli bir parçası olarak işletmelerde beceri eğitimi ve staj faaliyetlerini yaptıklarını söyledi.

Bulut, işletmeleri belirlerken öğrencilerin güvenliği, ulaşım imkanları, alanlarına uygun çalışma ortamları, işverenlerin, özellikle çalışanların durumunun öğrencilere uygun olup olmadığını dikkate aldıklarını dile getirdi.

Okul tarafından yürütülen "Engelli Öğrencilerimizi Avrupa Stajı ile Topluma Kazandırıyoruz" Erasmus projesinin Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanan ve Sivas'tan kabul edilen tek proje olduğuna dikkati çeken Bulut, şunları kaydetti:

"3-27 Temmuz tarihleri arasında Fransa'ya gidiyoruz. 6 öğretmen, 18 öğrencimiz ile Fransa'da üç haftalık işletme stajı gerçekleştirecek. Orada çalışma imkanı bulacak, insanlarla diyalog kurmayı öğrenecekler. Deneyimlerini burada kendi arkadaşlarına, iş ortamlarına aktaracaklar. Projenin temel amacı, özel gereksinimli öğrencilerimizin iş hayatına daha güçlü bir şekilde hazırlanmasını sağlamak, istihdam edilebilirliklerini artırmak ve toplumsal yaşama aktif katılımlarını desteklemektir. Bunun yanında Fransa'daki işletmelerden edineceğimiz deneyimler sayesinde kendi eğitim süreçlerimizi ve sektörle işbirliklerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Böylece öğrencilerimizin hem mesleki hem de sosyal açıdan daha donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz."

Öğrencilerden Çağrı Yanbal ve Satıgül Özgül ise eğitimin önemine dikkati çekerek, stajı bitirdikten sonra iş sahibi oldukları için mutlu olduklarını ifade etti.