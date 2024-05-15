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Özel öğrenciler trafik parkla sosyal hayata adapte oluyor

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde özel gereksinimli öğrenciler, oluşturulan trafik parkta hem trafik kurallarını öğreniyor hem de sosyal hayata adapte oluyor.

Karasu'nun İhsaniye Mahallesi'nde bulunan 1. Kademe Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda oluşturulan trafik parkta öğrenciler hem eğleniyor hem de trafik kurallarını öğreniyor. Öğretmenler tarafından verilen eğitimden veliler de memnun kalıyor. Eğlenerek öğrenen öğrenciler, aynı zamanda sosyal hayata da adapte oluyor.

1. Kademe Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Furkan Enşici, "Bu projeyle öncelikle çocuklarımıza trafik eğitimini aşılamaya çalıştık. Gayemiz, çocuklara trafik eğitimi vermek, sosyal hayatta ve trafikte nasıl davranacaklarını öğretmek. Çevre okulları da trafik parkımıza davet ediyoruz. Bir ilk olan bu projeyi hayata geçirmemize yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Öğretmen Selina Emre ise, "Projemiz çerçevesinde çocuklarımıza trafik eğitimi veriyoruz. Bu projeyle öğrencilerimizin gelişimini de destekliyoruz" diye konuştu.