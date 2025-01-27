Özel okulların ücret oyunu ortaya çıktı! MEB'den son uyarı - Son Dakika
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Özel okulların ücret oyunu ortaya çıktı! MEB'den son uyarı

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Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların velilerden hizmet karşılığı olmadan 'genel gider' ve 'diğer ücretler' adı altında ek ücret talep etmesinin yasalara aykırı olduğunu açıkladı. Bakanlık, tüm illere yazı göndererek bu durumun önüne geçileceğini duyurdu.

27.01.2025 10:46
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarını başlatan bazı özel okulların velilerden belirli bir hizmetin karşılığı olmayan "genel gider" ve "diğer ücretler" adı altında ek ücret talep etmesinin yasal düzenlemelere aykırı olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, özel okulların somut bir hizmeti ifade etmeyen "diğer ücretler" veya "genel gider" adı altında velilerden ek ücret talep edemeyeceğine ilişkin tüm illere yazı gönderildi.

"BENZERİ HİZMETLER" BAŞLIĞI AMACI DIŞINDA KULLANILIYOR

Yazıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtları kapsamında ücretlerini ilan eden bazı özel okulların "genel gider", "diğer ücret" gibi başlıklarla velilerden ücret talep ettiklerine dair Bakanlığa şikayetler ulaştığı belirtilerek, "Özel Öğretim Kurumları Kanunu" ve "Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde" yer alan ilgili hükümlere işaret edildi. Mevzuatta, her okulun farklı bir hizmet yelpazesi olabileceğinden hareketle, "benzeri hizmetler" ifadesinin yer aldığına işaret edilen yazıda, Bakanlığa ulaşan şikayetlere istinaden bazı özel okulların bu başlığı amacına uygun olarak kullanmadıkları belirtildi.

"GENEL GİDER" VE "DİĞER ÜCRETLER" BAŞLIĞI ALTINDA ÜCRET ALINAMAYACAK

"Benzeri hizmetler" kavramının kendisinden önceki hizmetlerin benzerini ifade ettiği ve somut bir hizmete yönelik olduğu aktarılan yazıda, şu uyarılarda bulunuldu: Öğrencinin tam olarak alacağı hizmetin belli olmadığı veya okulun işletme giderleri içinde kalan ve eğitim-öğretime müteallik olmayan veya ilerde çıkacağı tahmin edilen bir harcama için peşinen ücret toplama mahiyetinde olan 'genel gider', 'diğer ücretler' adı altında ücret alınmasının mevzuata uygun olmadığı, kanun ve yönetmelikle getirilen sınırlamaları aşmaya dönük uygulamalar olduğu açıktır. Yazıda, okulların belirli bir hizmetin karşılığı olmayan hiçbir ücreti tespit ve ilan edemeyeceği, "genel gider" veya "diğer ücretler" adı altında ücret alamayacağı, aksi durumlar için mevzuatta müeyyidelerin bulunduğu uyarısı yapıldı.

Özel okulların ücret oyunu ortaya çıktı! MEB\'den son uyarı
Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Güncel, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel okulların ücret oyunu ortaya çıktı! MEB'den son uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ali Akkaya:
    uyari ne ya gerekeni yapsamiza meb tende bi halt olmaz 13 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    gider olarak almazlar gelir olarak alirlar fiyata yuklerlwr almak istedikten sonra alir ozel okul 14 0 Yanıtla
  • Yusuf Şirin:
    Kırtasiye gelirleri kalktı da bunu genel ücrete ekleyecekler seneye ne olacaktı ya 7 0 Yanıtla
  • Ömer Polat:
    Özel okullarda dönen dolaplar hiç bir kurumda dönmüyor arka plan fecaat Denetimler yetersiz çünkü minareyi çalan kılıfını cokkktann hazırlamış 7 0 Yanıtla
  • Kenan Yeşilyurt:
    gücünüz bunlara mı yetiyor üniversitelere neden bişey denilmiyor Allah belanızı versin sizin 0 2 Yanıtla
  • Ersan Yiğit:
    MEB uyarı yapacağına gerçek denetleme yapsın. Ama o ilçenin mil eğitimi yapmasın denetlemeyi çünkü o il ve ilçede özel okul açanlar zaten oranın zengin kesimi etki edebilirler. Gerçek ve ciddi denetlemeler her zaman iyi sonuçlar getirir. 1 0 Yanıtla
  • Harun EZER:
    Bizde yedik. Hadi dağılın arkadaşlar yemiş gibi yapalım. 0 0 Yanıtla
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