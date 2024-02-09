Güncel

Özel okulun fahiş kitap ücretine mahkeme 'dur' dedi

8 bin 450 TL olarak belirlenen ücret, 11 bin 850 TL olarak istendi

Öğretim Görevlisi Sağlık İletişimi Uzmanı Ayşen Yalman:

" Dışarıdan kendime almak istediğimi söylediğimde buna izin vermediler"

" Hatta online sistemi açmayacaklarını ve diğer ana kitapları da vermeyeceklerini söylediler"

Avukat Mustafa Alper Oral :

"Bu kararın emsal olacağını düşünüyoruz"

ANTALYA - Antalya'da bir veli, çocuğunu kaydettirdiği özel okuldan istenen fahiş kitap ücretine itiraz etti. Aynı kitapları dışarıdan çok daha ucuza almaya kalkan veliye okul yönetimi tarafından öğrencinin online eğitim faaliyetlerinden yararlanamayacağı ve okula ait kitapların verilmeyeceği söylendi. Okulun talep ettiği ücreti ödedikten sonra mahkemenin haklı bulduğu veli, fazla ödediği ücreti almaya hak kazandı.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Sağlık İletişimi Uzmanı Ayşen Yalman, 2022 yılı Eylül ayında Konyaaltı ilçesinde bulunan Antalya Doğa Bilim Koleji 6'ıncı sınıfa giden oğlunu kayıt yaptırmak istedi. Okul yönetimi Yalman'dan çocuğunun kayıt işlemlerinin tamamlanması için 11 bin 850 TL kitap fiyatı talep etti. İstenilen tutara itiraz eden Yalman aynı kitabın başka illerde koleje ait okullarda 8 bin 450 TL'ye satıldığını belirtti. Yalman ayrıca dışarıda ise aradaki farkın sadece 500 TL olduğunu da söyledi.

Bunun üzerine okul yönetimi Yalman'a ücretin zorunlu olduğunu aksi taktirde öğrenciye online sistemi açmayacaklarını ve diğer ana kitapları da vermeyeceklerini söyledi. Yalman 11 bin 850 TL ödemeyi yaparak konuyu Konyaaltı ilçesi Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına taşıdı. Kararı görüşen Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı Yalman'ı haklı bularak 3 bin 400 TL tutarındaki farkın okul tarafından kendisine ödenmesine karar verdi. Okul yönetimi ise karar itiraz etti. Antalya Tüketici Mahkemesine taşınan olayda bilirkişi heyeti Ayşen Yalman'ın haklı olduğunu bir kez daha ispatlandı.

"Online sistemi açmayacaklarını ve diğer ana kitapları da vermeyeceklerini söylediler"

Yaşadıklarını anlatan Ayşen Yalman, "Kitabı ücretleriyle ilgili bizim okulumuz tüm diğer illerden daha yüksek bir fiyat çıkardı. Bu fiyat artışının nedenini sorduğumda bana ek kaynaklar koyduklarını söylediler. Fakat ben ek kaynakları araştırdığımda dışarıdan herhangi bir yayınevinden de alabileceğini gördüm. ve araştırdığımda bu ücretin bize söylediklerinin çok çok altında olduğunu fark ettim. Dışarıdan kendime almak istediğimi söylediğimde buna izin vermediler. Hatta online sistemi açmayacaklarını ve diğer ana kitapları da vermeyeceklerini ifade ettiler. Mecburen kitapları alarak, fiyatı okula ödemek zorunda kaldım. Ama sonrasında bunun bir haksızlık olduğunu düşünerek Tüketici Hakem Heyetine başvurdum. Hakem heyeti benim lehime karar verdi. Aradaki fiyat farkının hak bir kazanç olduğuna kanaat getirdik. Fakat okul karşı dava açtı. ve dava sürecinde de yine bilirkişi benim haklı olduğuma karar verdi. Okul şimdi aradaki farkı bana ödeyecek" dedi.

"Bu dava kesinlikle emsal teşkil ediyor"

Davanın emsal teşkil etmesi gerektiğini belirten Yalman, "Bu dava kesinlikle emsal teşkil ediyor ama beni diğer aileler çocuğunuz mobbinge uğrar diyen uyardı. Çünkü eğitim öğretim devam ediyor ve hala aynı okulda eğitim görüyor. Mobbinge uğrayabilir ya da okul yönetimi ya da öğretmenleri tarafından da bir baskıyla karşılaşabilir gibi bir endişeleri vardı. Bu yüzden onlar dava açmadı. Ben mobbing yapacaklarını düşünmedim. Böyle bir şey de olmadı. Diğer velilere de şunu söyleyebilirim; bu tür haksızlıklar kar topu gibi sürekli büyüyor. ve birbirini etkiliyor ve tetikliyor. Bizler sürekli özel okulların yönetimindeki bu rahatlıktan ve keyfi davranmaktan şikayet ediyoruz ama biz de taşın altına elimizi koymuyoruz. Çünkü hakkımızı aramıyoruz. Onların her söylediğini yerine getirmeye çalışıyoruz şikayet etmiyoruz. Ama karşılığında harekete geçmiyoruz. Yani bence harekete geçmeleri gerekiyor ve yılmadan korkmadan bu tarz haksız durumlar karşısında hukuki haklarını aramaları gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"Bu dava bizim açımızdan Antalya'da ilktir"

Avukat Mustafa Alper Oral ise, "Müvekkilimiz Konyaaltı ilçe Tüketici Hakem Heyeti'ne bir özel okul hakkında başvuruda bulundu. ve Konyaaltı Tüketici Hakem Heyeti, vekilimiz lehine karar aldı. Sonrasında bu kararı beğenmeyen özel okul, Antalya Tüketici Mahkemesi nezdinde dava açtı. Biz o esnada davaya müdahil olduk. Dosya, bilirkişiye sevk edildi. Sonrasında bilirkişi raporu doğrultusunda mahkeme müvekkilimizi haklı bularak Konyaaltı İlçe Tüketici Hakem Heyetinin kararını onadı ve fazladan ödenen bedelin müvekkilimize iadesi noktasında karar verdi. Bu karar emsal olabilir. Bu dava bizim açımızdan Antalya'da ilktir. Biz bu kararın emsal olacağını düşünüyoruz. Bu tür durumlarla karşılaşan velilerimiz tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabilirler. Dava açılması karşısına okulların mobbing uygulanacağını düşünmüyorum. Bu hususta öğretmen ve idarecilerimiz de çok anlayışlı davranıyor" dedi.