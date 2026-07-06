Özgür Özel: "Savunmadan Korkan Bir İddia Makamı Varsa O Makam İftira Makamına Dönüşmüş Demektir" - Son Dakika
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Özgür Özel: "Savunmadan Korkan Bir İddia Makamı Varsa O Makam İftira Makamına Dönüşmüş Demektir"

06.07.2026 11:38  Güncelleme: 13:03
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nun davalarını takip ederken yaptığı açıklamada, İBB davasında savunma hakkının kısıtlandığını belirterek, 'Savunmadan korkan bir iddia makamı varsa o makam iftira makamına dönüşmüş demektir' dedi.

(İSTANBUL) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Silivri'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun davalarını takip etmek üzere bulunduğu sırada yaptığı açıklamada, İBB davasında savunma hakkının kısıtlandığını söyleyerek "Savunmadan korkan bir iddia makamı varsa o makam iftira makamına dönüşmüş demektir" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Silivri'de, İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun davalarını izleyecek. Özel, Silivri'de duruşmaya girmeden önce gazetecilere açıklama yaptı. Özel, İmamoğlu'nun savunmasını hatırlatarak "İBB davasındaki savunması gündemdeydi. Ancak mahkeme başkanının geçen hafta sanki bir yerden bir düğmeye basılmış gibi 'Biz bu duruşmayı 9 Temmuz günü her türlü bitireceğiz' diyerek yarattığı fiili durum, savunma hakkının kısıtlanması anlamına geliyor" dedi.

"SAVUNMA HAKKI ENGELLENİR DURUMDA"

İddianameye ve yargılama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, şunları söyledi:

"Bir buçuk yıldır yandaş televizyonların iddianamede dahi yer almayan çeşitli iftiraları, iddianame ile ilgili çarpıtmaları, iddianamenin içinde bulunan bazı iddialara yönelik olarak Ekrem Başkan'ın vereceği cevaplar sınırsız savunma hakkını gerektiriyor. Bu, aylar sürecek bir savunma değil ama birkaç gün sürecek bir savunma doğal olarak. Şu ana kadar da birkaç gün süren savunmalar burada dinlendi."

Özel, mahkeme başkanının duruşma takvimine ilişkin yaklaşımını eleştirerek, "Ancak ne hikmetse ayın 9'u akşamüstü 'Ben bu davayı bitireceğim' demesiyle, kalan kişiler de düşünüldüğünde, Ekrem Başkan'ın son savunmayı yapma gerekliliği de düşünüldüğünde savunma hakkı engellenir durumda" dedi.

Silivri'de bugün görülen davaları takip etmek üzere bulunduklarını belirten Özel, "O yüzden biz önümüzdeki çarşamba, perşembe belki cuma günü burada olacakken, bugünkü diploma davası ve casusluk davası diye anılan iki davayı takip etmek, o davalardaki savunmalarında yanında olmak üzere Sayın Genel Başkanımızla, İl Başkanımızla, örgütümüzle birlikte buradayız. Dikkatle takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Savunma hakkının engellendiğini ileri süren Özel, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Ancak tarih önünde Ekrem Başkan'ı haksızca yargılayanlar, yaftalayanlar, iftiralarla hem ona hem bütün arkadaşlarımıza iftira edenler ve haysiyet cellatlığında bulunanlar şimdi söz savunmaya gelince kısıtlamaya gidiyorlar. Bunu tarih önünde not ediyoruz. Tabii ki bununla ilgili hukuki mücadelemiz de devam edecek. Her türlü mücadeleyi vereceğiz. Ancak savunmadan korkan bir iddia makamı varsa o makam iftira makamına dönüşmüş demektir."

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, Özgür Özel, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel: 'Savunmadan Korkan Bir İddia Makamı Varsa O Makam İftira Makamına Dönüşmüş Demektir' - Son Dakika

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