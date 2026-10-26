Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası iki gencin tutuklanmasını haklara saldırı saydı - Son Dakika
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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası iki gencin tutuklanmasını haklara saldırı saydı

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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası iki gencin tutuklanmasını haklara saldırı saydı
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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i istifaya çağıran pankartı astıkları için tutuklanan iki gencin kararını demokratik haklara saldırı olarak niteledi. Sendika, iki gencin serbest bırakılmasını istedi.

(ANKARA) - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'ndan, İstanbul'da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i protesto için pankart asan iki gencin tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası olarak, tutuklama kararını demokratik haklara yönelik bir saldırı ve eleştiriye tahammülsüzlüğün göstergesi olarak görüyoruz. Çocukların MESEM projesi kapsamında kölelik koşullarında çalıştırıldığı, okullarda artan şiddet nedeniyle hayatını kaybettiği ve ölümlerin önlenemediği bir ülkede, Milli Eğitim Bakanı'nı istifaya çağırmak marjinalleştirilemez" dedi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kadıköy Anadolu Lisesini ziyaretinden önce Yusuf Tekin'i istifaya çağıran pankartı astıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki üniversite öğrencisi Nehir ve Nevin, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası olarak, tutuklama kararını demokratik haklara yönelik bir saldırı ve eleştiriye tahammülsüzlüğün bir göstergesi olarak görüyoruz. Çocukların MESEM projesi kapsamında kölelik koşullarında çalıştırıldığı, okullarda artan şiddet nedeniyle hayatını kaybettiği ve bu ölümlerin önlenemediği bir ülkede, Milli Eğitim Bakanı'nı istifaya çağırmak marjinalleştirilemez. Bakanlığın 'ekmeğini yiyen' ve kendilerini gazeteci olarak lanse eden malum kişiler, iki üniversite öğrencisini 'Lise öğrencisi değillermiş' başlığıyla kriminalize etmeye çalışıyor. Sanki onların gözünde lise öğrencilerinin pankart asma hakkı varmış da üniversite öğrencilerinin yokmuş gibi! Nevin ve Nehir Serbest Bırakılsın."

Kaynak: ANKA
Milli Eğitim BakanıYusuf TekinSendikaEğitimGüncelSon Dakika

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