Özel Tarihte Nikah Yoğunluğu - Son Dakika
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Özel Tarihte Nikah Yoğunluğu

Havza'da 5.5.2025'te nikah kıydıran çiftler, tarihi anı öne çıkararak evliliklerini kutladı.

05.05.2025 17:55
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Samsun'un Havza ilçesinde 5.5.2025 tarihinde evlenmek isteyen çiftler evlendirme dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

05.05.2025 tarihinde nikah kıydırmak isteyen 12 çift nikah salonunda sırayla nikahlarını kıydırdılar.

Nikah töreni sonrası mutluluklarını dile getiren çiftler ise özel bir tarihte evlenmeyi tercih ettiklerini belirttiler.

Damat Veyis Ömer Kul, nikahın başlı başına önemli bir olay olduğunu fakat daha özel bir anısı olması için bu tarihi tercih ettiklerini belirtti. Kul, "Nikah tarihini yaklaşık 2 ay önce aldık. Mutluluğumuza ortak olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rakamların aynı olmasına önem verdiğini söyleyen gelin İremgül Kul ise kendileri için önemli bir anı olduğunu bildirdi. Hem kolay hatırlanması hem de anı olarak kalması için bugünü tercih ettiklerini söyleyen Kul, "Bizim için güzel ve anlamlı oldu." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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