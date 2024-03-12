Özel Yetkili Savcı, Biden'ın oğlunun ölüm yılını hatırlamadığını belirtti - Son Dakika
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Özel Yetkili Savcı, Biden'ın oğlunun ölüm yılını hatırlamadığını belirtti

ABD Başkanı Joe Biden'ın evinden çıkan gizli belgelerle ilgili rapor hazırlayan Özel Yetkili Savcı Robert Hur, Biden'ın oğlunun ölüm yılını hatırlamadığı konusunda emin olduğunu belirtti. Hur, Biden'la ilgili hazırladığı rapora ilişkin soruları yanıtladığı oturumda, Biden'a suçlama yöneltilmediğini ancak raporun Biden için bir aklama olmadığını ifade etti. Raporunda Biden'ın hafızası hakkındaki değerlendirmelerine atıf yapan Hur, çalışmasını doğru, gerekli ve adil olarak tanımladı.

12.03.2024 23:27  Güncelleme: 23:30
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ABD Başkanı Joe Biden'ın evinden çıkan gizli belgelerle ilgili rapor hazırlayan Özel Yetkili Savcı Robert Hur, Biden'ın oğlunun ölüm yılını hatırlamadığı konusunda emin olduğunu belirtti.

Özel Yetkili Savcı Hur, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nde katıldığı oturumda, Biden'la ilgili hazırladığı rapora ilişkin soruları yanıtladı.

Biden'ın evinden çıkan gizli belgelerle ilgili derin araştırmalar sonucunda raporu hazırladığını kaydeden Hur, ABD Başkanı'na suçlama yöneltmediğini ancak çalışmasının Biden için "aklama" olmadığını ifade ederek raporunu savundu.

Raporunda Biden'ın hafızası hakkındaki değerlendirmelerine atıf yapan Hur, çalışmasını "doğru", "gerekli" ve "adil" şeklinde tanımladı.

Hur, Biden'ın "oğlunun ölüm yılını tam olarak hatırlamadığı" konusunda emin olduğunu dile getirerek, bu konuda rapordaki ifadelerine atıf yaptı.

Hur'un Biden'la ilgili raporu

Özel Yetkili Savcı Hur, 9 Şubat'taki raporunda, Biden'ın evinden çıkan gizli belgeleri "bilerek" elinde tuttuğunu, ancak hem soruşturmadaki işbirliği hem de belgelerle ilgili detayları hatırlayamayacak kadar "hafızasının zayıf" olması nedeniyle Biden'a yönelik suçlamada bulunmayacağını açıklamıştı.

Hur, raporunda, Biden'ın gizli belgeleri isteyerek elinde tuttuğunu ancak soruşturma sürecindeki "iyi haline" atıf yaptıktan sonra, "Bir duruşmada Bay Biden muhtemelen kendisini jüriye karşı sempatik, iyi niyetli ve hafızası zayıf yaşlı bir adam olarak sunacaktır, aynen bizimle görüşmesinde olduğu gibi." cümlesine yer vermişti.

Raporda, Biden'ın, küçük oğlu Beau Biden'ın ölüm tarihini tam olarak hatırlayamadığı şeklindeki detaylara da yer verilmişti. Biden ise konuyla ilgili açıklamasında oğlunun ölüm yılını hatırlayamadığı iddiasını sert sözlerle eleştirmişti.

Kaynak: AA

Joe Biden, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel Yetkili Savcı, Biden'ın oğlunun ölüm yılını hatırlamadığını belirtti - Son Dakika

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