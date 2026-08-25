Ahmet Özer: “Hakkımdaki bu kararı kesinlikle kabul etmiyoruz” - Son Dakika
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Ahmet Özer: “Hakkımdaki bu kararı kesinlikle kabul etmiyoruz”

Ahmet Özer: “Hakkımdaki bu kararı kesinlikle kabul etmiyoruz”
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Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası'nda 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin, kararı kabul etmediğini, itiraz edeceklerini ve HAGB nedeniyle göreve dönüşünün önünde engel olmadığını söyledi.

(İSTANBUL) - Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası'nda 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin, "Hakkımdaki bu kararı kesinlikle kabul etmiyoruz" dedi.

Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası'nda 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özer, açıklamasında şunları kaydetti:

"24 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen karar duruşmasında, hakkımda hazırlanan iddianamede ileri sürülen suçlamalarda beraatime karar verilmiştir. Bununla birlikte, yalnızca bir süre tutuklu olarak ceza infaz kurumunda bulunmuş olmamdan hareketle olsa gerek, adeta bir ceza verilmesi gerektiği izlenimi oluşturacak şekilde, "görevi ihmal" suçlaması kapsamında 8 ay 10 gün hapis cezasına hükmedilmiş; ancak bu ceza hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilmiştir.

Öncelikle ifade etmek isterim ki, hakkımdaki bu kararı da kesinlikle kabul etmiyoruz. Gerekli tüm yasal itirazlarımızı süresi içerisinde ve kararlılıkla yapacağız. Hukukçularımızın ortak değerlendirmesi ve dosyanın bütünü dikkate alındığında, beklentimiz ve inancımız nihai olarak beraat kararı verilmesidir. Kamuoyunun merak ettiği göreve dönüş meselesine ilişkin olarak belirtmek isterim ki, mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olması, mevcut hukuki durum itibarıyla görevime dönmemin önünde hiçbir engel teşkil etmemektedir. Alınan karar içerisinde bizim açımızdan en önemli teselli bu husustur. Bundan sonraki süreçte hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. En büyük beklentimiz ve motivasyonumuz, inşallah en kısa zamanda görevimizin başına dönerek Esenyurt'a kaldığımız yerden hizmet etmeye devam etmektir"

Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediye Başkanı, İhsan Aktaş, Ahmet Özer, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Özer: “Hakkımdaki bu kararı kesinlikle kabul etmiyoruz” - Son Dakika

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