Özgecan Aslan 10. Yılında Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika
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Özgecan Aslan 10. Yılında Mezarı Başında Anıldı

Özgecan Aslan 10. Yılında Mezarı Başında Anıldı

2015 yılında Tarsus'ta minibüs şoförü tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, mezarı başında ailesi ve yakınları tarafından anıldı. Ailesi, kadınların katledilmemesi için adalet talebinde bulundu.

11.02.2025 15:06  Güncelleme: 15:08
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde 10 yıl önce bindiği minibüsün şoförü tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan (20), mezarı başında anıldı.

Tarsus'ta 2015 yılında dersten çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüsün şoförü Ahmet Suphi Altındöken tarafından öldürülen Özgecan Aslan'ı anmak için annesi Songül, babası Mehmet Aslan ve yakınları, Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki kabrinin başına geldi. Ailesi ve yakınları, Aslan için dua edip, mezarına çiçek bıraktı. Burada Aslan'ı anan anne ve babası, gözyaşlarına hakim olamadı.

'KADINLAR KATLEDİLMESİN'

Anmada konuşan baba Mehmet Aslan, "Özgemin ebediyete gitmesinin üzerinde 10 yıl geçti. 10'uncu yılda sevgi istiyoruz, artık sevgi olsun. Barış olsun, adalet olsun. İstediğimiz bu. Kadınlar katledilmesin. Kadın olmazsa kainatta hiçbir şeyin anlamı olmaz" dedi.

'10 YIL GEÇTİ FAKAT ACIMIZ DİNMEDİ'

Anne Songül Aslan ise "10 yıldır acımız ilk günkü gibi. 10 yıl geçti fakat acımız dinmedi, dinmeyecek. Hala kadınlarımız, çocuklarımız katlediliyor, öldürülüyor. Hak, hukuk, adalet istiyoruz. Artık başka kadınların canları yanmasın" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Özgecan Aslan 10. Yılında Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika

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