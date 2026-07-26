Özgür Çelik: Bugün Türkiye\'de siyasi partileri, örgütlü yapıları aşan bir değişim talebi var

(İSTANBUL) - Eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul'da düzenlenen "Birleşik Bir Muhalefet Yolunda Yan Yana Geliyoruz" konulu forumda yaptığı konuşmada, "Bugün Türkiye'de siyasi partileri, örgütlü yapıları aşan bir değişim talebi var. Bugün Türkiye'de yurttaşlar, halk, siyasetin ve siyasetçinin önünde gidiyorlar ve onları arkalarından sürüklüyorlar. Toplumda dipten gelen büyük bir değişim talebi var. Toplumun bu değişim talebine hepimizin ses vermesi açısından yan yana gelebilmek çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

"Birleşik Bir Muhalefet Yolunda Yan Yana Geliyoruz" başlıklı forumun ikincisi İstanbul'da Ses Tiyatrosu'nda düzenlendi. Panelde sanatçılar, gazeteciler, akademisyenler, siyasiler, sendika ve STK temsilcileri konuştu.

Mahkeme kararıyla görevden alınan eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik forumda yaptığı konuşmada, "19 Mart operasyonları" ve "mutlak butlan" ile ilgili sürece değindi.

"Türkiye'de demokrasiyi askıya almaya çalışan ve sandığı sembolik hale getirip Türkiye'yi seçeneksiz bırakma çabası içerisinde olan bir anlayış var" diyen Çelik, bugün Türkiye'deki değişim talebinin siyasi partilerin ötesinde olduğunu söyledi. Belediyelere yönelik soruşturmalara değinen Özgür Çelik, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 yıl oldu; Esenyurt'tan Beşiktaş'a, Beykoz'dan 19 Mart'a, CHP İstanbul İl Binası baskınından CHP Genel Merkezi baskınına bir süreç yaşıyoruz. Şunu söylemiştik; mesele bir siyasi parti meselesi değil. Türkiye'de demokrasiyi askıya almaya çalışan ve sandığı sembolik hale getirip Türkiye'yi seçeneksiz bırakma çabası içerisinde olan bir anlayış var. 'Bu bir siyasi partinin meselesi değildir' demiştik... Türkiye, tarihi bir kavşaktadır, çok önemli bir dönüm noktasındadır. Hangi siyasi partide görev yaparsak yapalım, hangi STK'da, hangi sendikada görev yaparsak yapalım, eğer adalet diyorsak, demokrasi diyorsak, özgürlük diyorsak, barış içerisinde yaşanılır bir Türkiye diyorsak yan yana, omuz omuza durabilmeyi başarmak zorundayız.

Bugün Türkiye'de siyasi partileri, örgütlü yapıları aşan bir değişim talebi vardır. Çok açık ifade ediyorum, bugün Türkiye'de yurttaşlar, halk, siyasetin ve siyasetçinin önünde gidiyorlar ve onları arkalarından sürüklüyorlar. Toplumda dipten gelen büyük bir değişim talebi var. Kadınlarda, gençlerde büyük bir değişim talebi var. 19 Mart darbesi gerçekleştiğinde, bizim partili arkadaşlarımızın tamamı Vatan Emniyet'in önündeydi, Genel Başkanımız (Özgür Özel) Saraçhane'deydi ve siyasi partilerin temsilcileri oradaydı; 'acaba ne olacak, Vatan'da mı kalmalıyız, Saraçhane'ye mi gelmeliyiz' diye biz kendi aramızda konuşurken, gençler hepimizin önüne bir tarif koydu. İstanbul Üniversitesi'nden barikatları aşarak geldiler ve Saraçhane'de korku duvarlarını o gençler ve kadınlar yıktılar. Bu yönüyle toplumun bu değişim talebine hepimizin ses vermesi açısından yan yana gelebilmek çok önemli, çok kıymetli. Birleşe birleşe, yan yana dura dura bu ceberrut iktidarı hep birlikte göndereceğiz. Cumhuriyetimizin kurumlarını yeniden inşa edeceğiz, demokrasiyi bu topraklarda yeniden kurumsallaştıracağız. 86 milyon yurttaşımızın barış, kardeşlik ve refah içerisinde yaşayacağı bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz."

Çelik'in konuşmasının ardından salonda "Direne direne kazanacağız" sloganı atıldı.