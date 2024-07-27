CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Belediyelerin SGK Borçlarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Belediyelerin SGK Borçlarına Tepki Gösterdi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın belediyelerin SGK borçlarına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Alınan kararı mali değil, siyasi olarak değerlendiren Çelik, “Yanlış yapıyorsunuz dedik, dinlemediler. Ülke ekonomisini felakete sürüklediler. Şimdi de Erdoğan'ın talimatıyla belediyelerimize ‘mali darbe’ yapmaya kalkışıyorlar “ dedi.

27.07.2024 16:05  Güncelleme: 16:06
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(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın belediyelerin SGK borçlarına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Alınan kararı mali değil, siyasi olarak değerlendiren Çelik, "Yanlış yapıyorsunuz dedik, dinlemediler. Ülke ekonomisini felakete sürüklediler. Şimdi de Erdoğan'ın talimatıyla belediyelerimize 'mali darbe' yapmaya kalkışıyorlar " dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen hafta TBMM grup toplantısında CHP'ye yönelik  "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz SGK'ye olan birikmiş borçlarını ödesin" açıklamasıyla başlayan tartışmalar devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "Türkiye genelinde belediyelerin SGK'ye olan toplam prim borcu 96 milyar liraya ulaşmış durumda. Bu borçların yüzde 67,7'si tek başına CHP'li belediyelere ait" ifadelerini kullanmıştı.

Yapılan açıklamalara CHP kesiminden tepkiler yağarken, bir tepki de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten geldi.

"AKP'den aldığımız belediyeler borç batağında"

Sosyal medya hesabından Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın açıklamasını paylaşan Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Yanlış yapıyorsunuz dedik, dinlemediler. Ülke ekonomisini felakete sürüklediler. Şimdi de Erdoğan'ın talimatıyla belediyelerimize 'mali darbe' yapmaya kalkışıyorlar.  Şu bilinmeli ki; AKP'den aldığımız belediyeler borç batağında. Sadece Beykoz İlçe Belediyesi'nin faiziyle birlikte 3 milyar 561 milyon borcu var. İstanbul'da devraldığımız 12 belediyenin hepsi benzer şekilde borç içinde.

Her şeye rağmen, belediyelerimiz göreve geldiği günden itibaren iktidarın yoksul bıraktığı halkımıza destek oluyor, halkçı sosyal belediyeciliği hayata geçiriyor. İşte, AKP'nin bu mali darbeyle engellemek istediği de tam olarak budur. Kendi beceriksizliğinin bedelini halka ödetmektir.

"Mali değil, son derece siyasi bir karardır"

Girdikleri yol, vatandaşa ceza kesmektir. Milyonlarca yoksulu, kadını, genci, zorda - darda insanımızı ekonomik krizde çaresiz, desteksiz bırakmaktır.  Mali değil, son derece siyasi bir karardır. 31 Mart 2024'te AKP'nin bu sorumsuz, halkı yok sayan, zengini zenginleştiren, yoksulu yoksullaştıran anlayışı sandığa gömülmüştü. Anlaşılan, ders almamışlar. O halde; genel seçimde de halkımızla birlikte son bir ders vereceğiz.  Halktan büyük güç yoktur."

Kaynak: ANKA

Vedat Işıkhan, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Belediyelerin SGK Borçlarına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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