Özgür Çelik\'ten Üsküdar\'da başkan vekilliği seçimi öncesi açıklama: Dört meclis üyesini İstanbul dışına çıkardılar

(İSTANBUL) - YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Meclisi'nde yarın yapılacak başkan vekilliği seçimi öncesinde, AK Parti'ye geçen dört meclis üyesinin aileleri ve yakınlarıyla temas kurmamaları için İstanbul dışına götürüldüğünü öne sürdü. Çelik, "Şu anda nerede olduklarını biliyoruz. İstanbul'un dışında bir noktaya onları sırf akrabaları onlarla temas kurmasın, sırf aileleri onlarla temas kurmasın diye götürmüşler" dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanması ve belediye meclis üyelerine yönelik operasyonların ardından YENİ Parti'nin çağrısıyla belediye binası önünde "Üsküdar'ın İradesi Yok Sayılamaz" buluşması düzenlendi.

Burada konuşan Çelik, yarın yapılacak başkan vekilliği seçimi öncesinde AK Parti'ye geçen dört belediye meclis üyesine çağrıda bulundu. Çelik, şunları söyledi:

"Birinci çağrım, bugün İstanbul sınırlarının dışarısına çıkartılmış, transfer olmuş dört meclis üyemize. Şu anda nerede olduklarını biliyoruz. İstanbul'un dışında bir noktaya onları, sırf akrabaları onlarla temas kurmasın diye, sırf aileleri onlarla temas kurmasın diye götürmüşler. Başlarına da devletimizin memurunu, polislerini dikmişler. Onlar yarın sabah buraya gelecekler."

"OYLARINIZI KULLANIRKEN ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN"

Dört meclis üyesinin yargı baskısı altında parti değiştirdiğini öne süren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nasıl bir yargı baskısı altında olduğunuzu biliyoruz. Sizlere neyin teklif edildiğini biliyoruz. Hangi şartlarda ve hangi koşullarda bu transferi gerçekleştirdiğinizi biliyoruz. Yarın buraya geleceksiniz. Oylarınızı kullanırken bir kez daha elinizi vicdanınıza koyun ve vicdanınıza göre karar verin. Hiçbir şey için geç kalınmış değil. Gelin, Üsküdar halkının iradesine sahip çıkın."

Çelik, iki belediye meclis üyesinin de başkan vekilliği seçiminde oy kullanmamaları amacıyla tutuklandığını söyledi. Amine Cansu Çelik ve Ekrem Baki'nin tutuklu olduğunu belirten Çelik, "İki pırıl pırıl meclis üyemiz, sadece Meclis Başkan Vekilliği seçiminde oy kullanmasınlar diye gözaltına alındılar. Gözaltı süreleri dolduktan sonra tutuklandılar" dedi.

AK PARTİ VE MHP'Lİ ÜYELERE ÇAĞRI

Çelik, AK Parti ve MHP'li belediye meclis üyelerine de seslenerek, "Bu yanlışa ortak olmayın. Kul hakkına girmeyin. Üsküdar halkının hakkına girmeyin. Sandığa gittiğinizde elinizi vicdanınıza koyun ve vicdanınızla karar verin" ifadelerini kullandı.

DEDETAŞ: İLKELERİMİZDEN VAZGEÇMEDİK

Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da buluşmaya gönderdiği mektupta, "Milletin iradesine, demokratik haklara ve hukukun üstünlüğüne inanan seçilmişler olarak ilkelerimizden vazgeçmedik" ifadelerini kullandı.

Dedetaş, yarın yapılacak seçim için mücadele eden meclis üyelerine ve kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

ÖZÇAĞDAŞ: MİLLİ İRADE SADECE KENDİSİ KAZANDIĞI ZAMAN VAR

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarına yaklaşımını eleştirerek, "Tayyip Erdoğan'ın dünyasında milli irade sadece kendisi kazandığı zaman var. Kendisi kaybetmişse, onun adayları kazanmamışsa bu irade saygı duyulacak bir irade değil. Ey Recep Tayyip Erdoğan, korkunun ecele faydası yok. Sen kaybedeceksin." dedi.