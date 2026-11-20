Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Meclisi YENİ Parti Grup Salonu'nda gerçekleşen rozet takma töreninde konuştu. Çelik, "Birtakım tehditlerle, tekliflerle transfer olanlar, seçildikleri ilçelerdeki seçmen iradesine ihanet edenler var. Biliyorum bu onlara oy veren seçmenler başta olmak üzere bu ülkede demokrasiden, adaletten ve özgürlükten yana olanların çok canını sıkıyor. Hiç kimse endişeye kapılmasın, üzülmesin. Aramızdan ayrılanlar bizi zayıflatmaz aksine bizi güçlendirir... Gidenler suçlarının esiri olanlardır... Kalanlar temiz insanlar, güçlü insanlar, inanmış insanlardır. Kalanlar dava insanlarıdır. Hiç kimse azaldığımızı düşünmesin. Daha fazla güçleniyoruz" dedi.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB'nin Saraçhane yerleşkesinde bulunan YENİ Parti Grup salonunda rozet takma törenine katıldı. YENİ Parti'ye katılan meclis üyelerinin rozetlerini takıldığı törene, Çelik ve İBB Meclisi YENİ Parti Grup Başkan Vekili Ülkü İnanlı ve partililer katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İnanlı şunları söyledi:

"YENİ PARTİ'YE BİZ ÜYE OLARAK GEÇTİKTEN SONRAKİ İLK BULUŞMAMIZ"

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı 2027 bütçe görüşmelerinin bugün yapılmak üzere İBB Saraçhane binasındayız. YENİ Parti grubumuz il başkanımızla birlikte YENİ Parti'ye biz üye olarak geçtikten sonraki ilk buluşmamız; zaten Kasım ayı meclislerinden önce geçmiştik. Ekrem Başkanımızın 611'inci günü bugün tutukluluğunun, Silivri zindanlarında ve bu 611 gündür çok değerli İl Başkanımız Özgür Çelik, Genel Başkanımız Özgür Özel, örgütümüz, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz hiç durmadan mücadele ettik. Başkanımızın projelerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi bazında takip edip başkanımızın vizyonuyla burada görevlerimizi yapmaya çalıştık, elimizden geldiğince diliyoruz ki bir an önce bu hukuksuz, adaletsiz düzen son bulsun ve biz bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz"

İnanlı'dan sonra söz alan Çelik, İBB Saraçhane binasına Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulduğunu belirterek yaşanan süreci şöyle anlattı:

"BELEDİYE MECLİS ÜYELERİMİZ GÜÇLÜ BİR BİÇİMDE İLÇELERİNDE ÜSTÜN HİZMETLER SERGİLEMEYE DEVAM ETTİLER"

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binasında, Saraçhane'deyiz. İçerisinde bulunduğumuz bina ne yazık ki son 2 yıllık uygulamalardan nasibini aldı. 19 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tutsak edenler, belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi, yol arkadaşlarımızı, toplumsal muhalefetin çeşitli aktörlerini tutsak edenler, belediyeleri yönetilemez hale getirebilmek için, hizmet veremez hale getirebilmek için çok çeşitli uygulamalar gerçekleştiriyorlar. 2024'te biz Türkiye'nin birinci partisi olduğumuzda öncelikle tasarruf tedbirleri genelgesi dediler. Belediyelerin hizmet yapmasını engellemeye çalıştılar.

Sonrasında kendi dönemlerine ait vergi ve sigorta borçlarını belediyelerden tahsil etmek için belediyeleri maaş ödeyemez, hizmet yapamaz hale getirebilmek için iller bankası payından birtakım kesintilerle finansman baskısı altına aldılar. Bununla yetinmediler. Transferlerle, tehditlerle, tekliflerle, meclis seçimleri ile, baskılarla İstanbul'da çok sayıda belediyenin yönetiminin el değiştirilmesini gerçekleştirdiler. Bir de bununla beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelir getirici kamu varlıklarına çökme ve el koyma girişimleri gerçekleştirdiler. Yerebatan Sarnıcı, Galata Kulesi, bu örneklerden sadece birkaç tanesi. Şu anda içinde bulunduğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binası bu Saraçhane'deki tarihi bina da bu uygulamaların içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el koyulmuş bir bina. Yine buradaki İtfaiye Daire Başkanlığı'nın hizmet binasını da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden alarak Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesine kattılar. Bu uygulamaların ne anlama geldiğini biz çok iyi biliyoruz. Tüm baskılara rağmen, tüm finansman baskısına rağmen, tüm yargı baskısına rağmen belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz güçlü bir biçimde ilçelerinde üstün hizmetler sergilemeye devam ettiler.

"TEHDİTLERLE, TEKLİFLERLE TRANSFER OLANLAR, SEÇİLDİKLERİ İLÇELERDEKİ SEÇMEN İRADESİNE İHANET EDENLER VAR"

Ben genel başkanımız Sayın Özgür Özel'e bir toplantıda ifade etmiştim. Bu dönemin bütün belediye başkanlarına, meclis üyelerine üstün başarı ödülü verilmesi gerekir. Çünkü onlar tüm yargı baskısı, tüm finansman baskısı, tüm çökme girişimlerine rağmen güçlü bir şekilde hizmetlerini sürdürmeye devam ettiler."

Bugün gerçekleşecek İBB bütçe sunumunu takip edeceklerini belirten Çelik şöyle devam etti:

"Bugün aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. YENİ Parti'ye yeni geçiş yapacak arkadaşlarımız var. Onları birazdan buraya davet edeceğim. Ama öncesinde bir de aramızdan ayrılanlarla ilgili birkaç düşüncemi ifade etmek isterim. Birtakım tehditlerle, tekliflerle transfer olanlar, seçildikleri ilçelerdeki seçmen iradesine ihanet edenler var. Biliyorum bu onlara oy veren seçmenler başta olmak üzere bu ülkede demokrasiden, adaletten ve özgürlükten yana olanların çok canını sıkıyor. Ancak şunu ifade etmek isterim. Hiç kimse lütfen bu durumlar karşısında bir endişeye kapılmasın üzülmesin. Aramızdan ayrılanlar bizi zayıflatmaz aksine bizi güçlendirir. Bir tarih yazılımının içerisindeyiz. Ağır bir dönemin içerisinde bu dönem bize kimin cesaretli olduğunu kimin tarihin doğru tarafında yer aldığını kimin davası için mücadele ederken türlü baskıları, türlü tehditleri göze aldığını kimin millete hizmet yolunda endişeye kapılmadan tarihin doğru tarafında yer aldığını kimin korkuyla, baskıyla, tehditle teslim olduğunu çok açık ve net olarak gösteriyor. Gidenler suçlarının esiri olanlardır. Gidenler suçluların telaşı içerisinde teslim olanlardır. Kalanlar temiz insanlardır, güçlü insanlardır, inanmış insanlardır. Kalanlar dava insanlarıdır. Hiç kimse azaldığımızı düşünmesin. Daha fazla güçleniyoruz.

"TARİHİN DOĞRU TARAFINDA YER ALAN BÜTÜN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİMİZE, BELEDİYE BAŞKANLARIMIZA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

103 yıllık bir cumhuriyet tarihimiz var. Bu ülke 1919'da Sivas Kongresi'nde 38 inanmış delegenin iradesiyle emperyalizme karşı bir bağımsızlık savaşı başlattı. Bu ülke Sivas Kongresi'nde cesur, inançlı 38 delegenin iradesiyle ve onlarla birlikte mücadele eden bir halkla beraber Cumhuriyet ilan etti. Bizlere demokrasiyi armağan ettiler eşit yurttaşlığı armağan ettiler. Bu yanıyla azalanlar bizi zayıflatmaz. Tarihin doğru tarafında duranlar cesurlar kararlılıkla bu ülkenin demokrasi mücadelesini vermeye devam edecekler. O günün korkakları da vardı. O gün işbirlikçiler vardı. Bir İstanbul hükümeti vardı. İngiliz mandasını kabul etmek isteyenler vardı. Himaye altına girmek isteyenler vardı. Onlar tarihin karanlığında yok olup gittiler. Ama Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları Atatürk ve Milli Mücadele kahramanları tarihin içerisinde sonsuza kadar ilelebet yaşayacaklar. Bugünün korkakları ve cesurları da günü geldiğinde tarihin karanlığında yok olacak. Bugünün cesurları da hep birlikte geleceğin tarihini yazacaklar. Bu yönüyle aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz.

Burada tarihin doğru tarafında yer alan bütün Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerimize, Belediye Başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.. Bugün itibariyle aramıza katılacak olanlar var. Küçükçekmece Belediyemiz, Küçükçekmece Belediye Başkanımız Kemal Çebi aramızda. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Kadıköy Belediye Başkanımız Mesut Kösedağ'a tarihin doğru tarafında yer aldığı için yürekten teşekkür ediyorum. Ve bir şafak operasyonuyla babası, dayısı gözaltına alınmasına rağmen başkan yardımcıları, belediye emekçileri gözaltına alınmasına rağmen bir sabahın 5'inde bir gözaltı operasyonu yapıldı. Akşamın 5'inde belediye başkanlarımızla beraber YENİ Parti'ye geçen Bakırköy Belediye Başkanımız Ayşegül Ovalıoğlu'na yürekten teşekkür ediyorum. Maltepe Belediye Başkanımız Esin Köymen'e yürekten teşekkür ediyorum. Çatalca Belediye Başkanımız Erhan Güzel'e yürekten teşekkür ediyorum. Büyükçekmece Belediye Başkan Vekilimiz Hakan Çebi'ye yürekten teşekkür ediyorum. Tutsak vaziyette olsalar bile ağır koşullarda olsalar bile türlü baskılar ve tehditler altında olsalar bile 12 metrekarelik hücrelerini bir direniş kalesine çeviren Adalar Belediye Başkanımız Ercan Akpolat'a, Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel'e, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpınar'a, Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün'e, Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan'a, Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu'ya, Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler'e, henüz kayyum uygulaması devam ediyor özgürlüğüne kavuşmuş olsa bile Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'e ve tabii ki 12 metrekare sini bir direniş kalesine çeviren YENİ Parti'de İstanbul'un bir numaralı üyesi Cumhurbaşkanı adayımız Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na yürekten teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle YENİ Partiye geçiş yapmış 115 belediye meclis üyemize Büyükşehir Belediye Meclis Üyemize teşekkür ediyorum. Aramıza yeni katılan Beyoğlu Belediyesi meclis üyelerine teşekkür ediyorum."