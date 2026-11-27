(TBMM) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, fon soruşturmasına ilişkin 638 şüpheli, 49 yakalama kararı ve yurt dışına çıkarıldığı belirtilen 13 milyar liraya ilişkin soruların yanıtsız kaldığını belirterek, "Vatandaşın cebinden aldığınız milyarlar, dün tasfiyede kullandığınız o günkü pay sahibi değerleri ve vatandaşın kaybettiği milyarlar hangi AKP'linin cebine girdi? SPK, BDDK ve MASAK yöneticileri görevden alınsın. Bu Mecliste muhalefetin eş sözcüleriyle yer aldığı bir araştırma komisyonu kurulsun" çağrısında bulundu.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Planm ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay Raporları görüşülecek. Toplantının başında açıklamalarda bulunan YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamaları eleştirdi. Karabat, fon soruşturmasına ilişkin çok sayıda soru bulunduğunu ancak soruşturmada adı geçen siyasetçi ve bürokratların isimlerinin açıklanmadığını savunarak, soruşturmanın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile iki bakanın sayfalarca rakam üzerinden konuştuğunu ancak kamuoyunun beklediği açıklamaları yapmadığını belirten Karabat, "Milyarlar havada uçuştu ama o milyarların kimin cebine girdiğini açıklayamadılar. Ne soruşturmada adı geçen AKP'li bakandan bahsedebildiler ne onun tahliyesinden bahsedebildiler ne de istifa eden AKP Genel Başkan Yardımcısının neden istifa ettiğinden bahsedebildiler. Sanki ülkede hiçbir şey olup bitmedi. Sanki ülkede iki ayrı hukuk sistemi yoktu" dedi.

"AKP'LİYE VATANDAŞ HUKUKU, MUHALİF BELEDİYELERE DÜŞMAN HUKUKU"

Adalet Bakanı Gürlek'in tutuklamanın istisnai bir tedbir olduğu ve somut delil bulunması halinde uygulanması gerektiği yönündeki sözlerini hatırlatan Karabat, başka bir bakanın da kimsenin haksız yere töhmet altında bırakılmayacağı yönündeki açıklamasına katıldıklarını söyledi. Ancak bu ifadelerin bugüne kadar neden uygulanmadığını soran Karabat, "Bir yıl önce Cumhuriyet Başsavcısıyken Akın Gürlek, bir duruşma bile daha yapılmamışken kameraların karşısına geçip İstanbul'un seçilmiş belediye başkanını örgüt elebaşı diye ilan etmedi mi? Ama söz konusu AKP'li bakan olunca, söz konusu AKP'li bürokratlar olunca masumiyet karinesi hatırlandı, hukukun üstünlüğü hatırlandı. Bir yanda AKP'liye vatandaş hukuku, öbür yanda muhalif belediyelere düşman hukuku" ifadelerini kullandı.

Karabat, gazeteci, sendikacı ve komedyenin tutukluluk sürelerine dikkati çekerek, kanser hastası bir belediye başkanının da cezaevinde bulunduğunu söyledi. Bu uygulamaların hukuk olarak nitelendirilemeyeceğini savunan Karabat, "Bunun adı hukuk mu değerli arkadaşlar? Bunun adı sopa" dedi.

"638 ŞÜPHELİNİN ŞEMASINI NEDEN ÇİZMİYORSUNUZ?"

Fon soruşturmasına ilişkin açıklanan rakamlar üzerinden değerlendirmelerde bulunan Karabat, 638 şüpheli bulunduğunu, 49 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını ancak bu kişilerin ortada olmadığını ve 13 milyar liranın yurt dışına kaçırıldığını öne sürdü. Belediye başkanları için hazırlanan örgüt şemasını hatırlatan Karabat, şöyle konuştu:

"638 şüphelinin şemasını neden çizmiyorsunuz? Siyasetçiler nerede, bürokratlar nerede, onları birleştirenler nerede, elebaşları nerede? Neden açıklamıyorsunuz? Sizin deyiminizle ortada bir şebeke varsa bu şebekenin, bu suç şebekesinin başı nerede? Tam 95 kişi 45 milyarı gönüllü vermiş. O zaman en azından 95 suçlu kim? Bu 95 gönüllü kim, 95 suçlu kim? Aralarındaki ilişkiler nerede? Neden açıklamıyorsunuz? Neden açıklamıyorsunuz? Herkesin parasını vermişsiniz. Hangi değerden verdiniz? Hani 1 milyon TL verecektiniz herkese? Nerede 1 milyon? Hangi değerden verdiniz? Vatandaşın cebinden aldığınız milyarlar, dün tasfiyede kullandığınız o günkü pay sahibi değerleri ve vatandaşın kaybettiği milyarlar hangi AKP'linin cebine girdi?

Talep ediyoruz değerli arkadaşlar: Fon soruşturmasında adı geçen bütün siyasetçi ve bürokratların isimleri teker teker açıklansın. Kimler tıkır tıkır malı götürmüş bu toplum görsün. Ağır hastalığı olan bütün hükümlü ve tutuklular, başta kanser hastaları olmak üzere serbest bırakılsın. Tutukluluk muhalefeti cezalandırma aracı olmaktan çıkarılsın. Yıllar süren tutukluluklara bir üst sınır getirilsin. Soruşturma aşamasında savcıların basın toplantısında isim açıklaması ve şema dağıtılması yasaklansın. SPK, BDDK ve MASAK yöneticileri görevden alınsın. Bu Mecliste muhalefetin eş sözcüleriyle yer aldığı bir araştırma komisyonu kurulsun."