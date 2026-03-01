Özgür Özel, '1 Mart 2003 Direnişi' belgesel gösterimine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel, '1 Mart 2003 Direnişi' belgesel gösterimine katıldı

Özgür Özel, \'1 Mart 2003 Direnişi\' belgesel gösterimine katıldı
01.03.2026 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da '1 Mart 2003 Direnişi' belgesel gösterimine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da '1 Mart 2003 Direnişi' belgesel gösterimine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, '1 Mart tezkeresi' olarak bilinen Irak krizi konusunda hükümet tarafından 25 Şubat 2003'te TBMM'ye sunulup 1 Mart genel kurulunda reddedilen tezkere için Nebil Özgentürk tarafından hazırlanan '1 Mart 2003 Direnişi' belgesel gösterimine katıldı. Mamak Belediyesi Kültür Merkezi, Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleşen gösterime Özel'in yanı sıra milletvekilleri ve belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

'GÜÇLÜ ÜLKELERİN GÜÇLÜ KURUMLARI OLUR'

Belgesel gösteriminden sonra konuşan Özgür Özel, "Biz bu hafta bir kez daha 1 Mart oylamasının bütün tutanaklarının ve gizli oturum tutanağındaki tüm eklerin aleniyet kazanması için bir teklifte bulunacağız. Bu bir kez daha oylanacak. Güçlü ülkelerin güçlü kurumları olur. O kurumların en başında da seçimle oluşturulan kurumlar olur. Bir ülkenin güçlü bir Meclis'i varsa, parti disiplinine rağmen kritik kararlar alabilen, ülkeyi savaştan esirgeyen, işgalden esirgeyen bir Meclis'iniz varsa bu çok güçlü bir duruş. ve aslında bu o gün kaybettiği gibi görülen hükümete de verilmiş çok büyük bir destektir, çok büyük bir güçtür. Artık dünyadaki muhataplarınıza gidince, 'Bizden öyle her şeyi isteyemezsiniz, benim de içeride ikna etmem gereken bir Meclis var, buradan sonrası olmaz, bu bizim Meclis'ten geçmez' diyecek gücünüz vardır" dedi.

'YİNE DÜNYA KADAR MASUMUN KANI DÖKÜLECEK'

Özel, dün Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a gerçekleştirdiği saldırıya değinerek, "Daha dün 150 tane Iraklı, İranlı çocuğun ölümüne sebep olan uçağın kalktığı Ford uçak gemisi daha önce gelmiştir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi izin vermedi diye geri gitmiştir. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletlerinin eline verilmiş en büyük güçtür. O günden bugüne yaşanan berbat işler bu gücü iyi kullanamayan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu ülkeye yaşattıklarıdır. 1 Mart tezkeresinin gücünü arkasına alamayan, rüzgarını yelkenine dolduramayan Amerika'ya karşı bir mahcubiyete giren, bedel ödemeye çalışan, onun gönlünü almak için birçok eksiklikler yapan AK Parti'nin kötü yönetimi yüzünden birçok şey olmuştur. Tam da böyle bir güne geldi 1 Mart. Bu seferde bir başka Müslüman ülke; yine uçaklar, yine havadan bombardıman. Rejim değişikliği için belki kara harekatında yine dünya kadar masumun kanı dökülecek" diye konuştu.

'TEZKERE GEÇSE AMERİKA BURADA KALICI OLACAKTI'

Özel, "Belki bugün Irak'a, İran'a karşı benzer bir tezkere koysanız bu sefer buna Meclis'te 'hayır' diyecek saflar yine değişmemiş. 'Hayır' diyecek bir CHP grubu var ama AK Parti grubunun içinde buna 'hayır' diyecek kimseyi bulabilir misiniz? Recep Tayyip Erdoğan'ın o grup üzerindeki operasyonlarından sonra artık 2002'deki gibi 100 tane altın adam oradan bulunur mu? Vatansever bulunur mu? İşte meselenin orası çok şüpheli. O yüzden şimdi yine aynı Amerika, bu sefer Trump; yine masum çocuklar bombardımanla öldürülürken, Müslüman kanı dökülürken bugün Türkiye'de yine o gün Irak'taki yaşananlara 'Evet' diyen Recep Tayyip Erdoğan iktidarda. O gün eğer 3 oy farkla 1 Mart tezkeresi geçmiş olsaydı, bugün Türkiye'de o gün taahhüt edilen en az 6, belki çok daha fazla Amerikan üssü olacaktı. Fiilen ülke işgal altında olacaktı. O gün Irak bahane edilmişti. Sonra Suriye bahane edilecekti. Sonra İran bahane edilecekti ve Amerika burada kalıcı olarak duracaktı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Özgür Özel, Belgesel, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel, '1 Mart 2003 Direnişi' belgesel gösterimine katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Saldırılar sürerken Mossad’dan İranlılara skandal çağrı Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı

18:37
Avrupa’dan aykırı ses: İran’ın bombalanması Trump’a petrol getirir
Avrupa'dan aykırı ses: İran'ın bombalanması Trump'a petrol getirir
17:59
Pentagon: İran’ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü
Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü
17:53
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı
17:03
İran ’Abraham Lincoln’u hedef aldı, ABD’den açıklama geldi
İran 'Abraham Lincoln'u hedef aldı, ABD'den açıklama geldi
17:02
Bakan Şimşek, “Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına yanıt verdi
Bakan Şimşek, "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına yanıt verdi
16:41
İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
16:36
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 19:12:33. #.0.4#
SON DAKİKA: Özgür Özel, '1 Mart 2003 Direnişi' belgesel gösterimine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.