Özgür Özel, 16 gündür tutuklu İsmail Arı'nın moralinin yüksek olduğunu söyledi - Son Dakika
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Özgür Özel, 16 gündür tutuklu İsmail Arı'nın moralinin yüksek olduğunu söyledi

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Özgür Özel, 16 gündür tutuklu İsmail Arı\'nın moralinin yüksek olduğunu söyledi
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Özgür Özel, 16 gündür Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan BirGün muhabiri İsmail Arı'yı ziyaret etti. Özel, Arı'nın sağlığının iyi ve moralinin yüksek olduğunu, gazetecilik yapmaya devam edeceğini söylediğini aktardı.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 16 gündür Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı'yı ziyaret etti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 16 gündür Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı'yı ziyaret etti. Özel, ziyaretine ilişkin BirGün gazetesine yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki bir kez daha cezaevinde ziyaret ettim. Sağlık durumu iyi, morali yüksek" dedi.

Arı'nın kendisine, "Gazetecilik yaptığım için buradayım. Gazetecilik yapmaya devam edeceğim" dediğini aktaran Özel, "19 Kasım'daki duruşmasına tüm meslektaşlarını ve tüm dostlarını bekliyor" ifadesini kullandı.

Özel, "Arı, dönemin RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e cevap hakkını kullandırmak istemişti. Eğer bu tutukluluk normal görülüyorsa Türkiye'deki tüm hukuk fakültelerinin ve iletişim fakültelerinin kapatılması lazım. O düzeyde bir adaletsizlikle karşı karşıyayız" diye konuştu.

Özel İsmail Arı ile yaptığı görüşmede, Mustafa Balcı, Murat Ağırel, Şaban Sevinç, İsmail Saymaz, Merdan Yanardağ, Tuğba Tekerek ve diğer gazetecilerin yaşadıkları adaletsizliklerin de gündeme geldiğini belirterek, "Tuhaf tutukluluklar ülkesi gibi bir çalışmanın yapılabileceği üzerine sohbet ettik" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA
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