Özgür Özel: Adalet için tarafsız yargı şart

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP iktidarında etkin bir adalete kavuşmak için kimseden emir almayacak, taraf tutmayacak bir yargı için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenen Mağdur Aileler Buluşması'nda yaptığı konuşmada, ülkenin en ağır yaslarını omuzlayanların temsilcileriyle birlikte olduklarını söyledi.

Çok farklı toplum kesimlerinin hem mağduriyetlerini hem de sesini duyuramayanların seslerini duymak üzere bir araya geldiklerini belirten Özel, "Her biriniz görmezden gelinen, hesabı sorulmayan, hesabını sormaya kalktığında sindirilmeye çalışılan ve her birisi başka bir utancın tanığı olan ailelersiniz. Daha önemlisi her biriniz bu ülkenin değişmesi için inat eden, sabreden, direnen ve bedel ödeyen insanlarsınız." diye konuştu.

Özel, bazı acıların yalnız bırakıldığını, insanın evladını, kardeşini, eşini, sevdiklerini toprağa vermesinin tarifi olmadığını belirtti.

İnsanların adaletsizlik olduğunda, bunun giderilmesini istediğini aktaran Özel, adaletin en hızlı, en etkin şekilde tecelli edilmesinin beklendiğini dile getirdi.

Özel, şunları kaydetti:

"Bugün burada tabii ki farklı mağduriyetleri olan ya da ölümlerle, yaralanmalarla değil hak mağduriyetlerinden dolayı sesini duyurmak isteyenler var. 6 Şubat depreminin çeşitli şehirlerdeki mağdur aileleri başta olmak üzere adalet arayışının, ağır aksak giden ya da birilerinin kayırıldığı, adaletten kaçırıldığı süreçlerin takipçisi olmamızı isteyen çok sayıda kişiyle de bugün birlikteyiz.

Bu ülkede eğer iyi bir ekonomik durumunuz varsa, sosyal statünüz iyiyse, kaba deyimle arkanız sağlamsa adalet de hak da arıyorsunuz. Ama bu konuda geride kaldıysanız, eksiklikleriniz varsa dayanışmaktan, bir araya gelmekten, bu mücadeleyi birlikte sürdürmekten başka bir çare de yok. CHP'nin iktidarında, etkin bir adalete kavuşmak için kimseden emir almayacak, taraf tutmayacak bir yargı için çalışmalar yapıyoruz."

Sözünü verdikleri toplumsal davalarda yeniden yargılamaların yapılacağını aktaran Özel, yargılanmasına izin verilmeyen kamu görevlilerinin yargı karşısına çıkarılacakları süreçleri şimdiden takip ettiklerini sözlerine ekledi.