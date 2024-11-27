CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir'i kabul etti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Nehir başkanlığındaki yönetim kurulu üyelerini, parti genel merkezindeki makamında kabul etti.
Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel AHEF Başkanı Nehir'i Kabul Etti - Son Dakika
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