Özgür Özel: Anadolu\'da Milletle Kucaklaşacağız

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partinin teknik kuruluşunun tamamlandığını belirterek "Asıl iş şimdi başlıyor. Şimdi Anadolu'da milletle birlikte siyasi kurulum gerçekleşecek. Milletvekilleriyle beraber karış karış Anadolu'da ve Rumeli'de olacağız. Oluşumun ikinci aşaması bu. İktidar milletten koptu, biz milletle kucaklaşacağız" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Tavır gazetesinin sorularını yanıtladı. Partinin teknik kurulumunun tamamlandığını, bundan sonra 90 vekille Anadolu'yu gezip milletle kucaklaşacağını belirten Özel, "Biz iktidar olacağız" dedi.

YENİ Parti'nin kuruluş aşamasında teknik ve bürokratik olarak çok hızlı partileştiklerini belirten Özel, "CHP'de kalmak için her şeyi denedik olmadı. O halde yeni oluşumla ana muhalefet olarak konumlanmamız gerekiyordu. Aksi halde iki parçalı yapı ve bitmez tükenmez polemikler olurdu. Şimdi öyle değil. Ana yapı biziz. Ana muhalefetiz. 90 milletvekili burada. Bu işleri hızlandırdı, bürokrasiyi kolaylaştırdı. 27 saatte partileştik. İl başkanlarımız da illerinde ana muhalefetin il başkanı. Mesela Özgür Çelik'i düşünün. İstanbul'da ana muhalefet partisinin il başkanı, ilçe başkanlarıyla beraber. Bu bir güç. Tüm illerde teşkilatlanma bakımından büyük avantajımız olacak. Buraya kadar işin temeliydi, ilk aşamasıydı."

"KARIŞ KARIŞ ANADOLU'DA OLACAĞIZ"

Özel, bu aşamadan sonrası için ise şunları söyledi:

"Asıl iş şimdi başlıyor. Teknik kurulum birinci aşamaydı. Şimdi Anadolu'da milletle birlikte siyasi kurulum gerçekleşecek. Milletvekilleriyle beraber karış karış Anadolu'da ve Rumeli'de olacağız. Oluşumun ikinci aşaması bu. İktidar milletten koptu biz milletle kucaklaşacağız. İşte bu bizi daha da büyütecek. Doğrudan seçmenle konuşacağız. Sahada; ev ev, kapı kapı. Kadroları da buna göre oluşturacağız. Liyakatli isimler bulacağız. Topluma güven verecek isimler."

CHP'nin kapsama alanına alınması olarak gördüğü ilk aşamanın başarıldığını belirten Özel, şöyle devam etti:

"Şimdi CHP'yi de aşan bir harekete dönüşüyoruz. Türkiye'nin tamamını kapsayan bir siyasal oluşuma. Büyük Türkiye ittifakına. Atatürk ile, Cumhuriyet ile, bayrakla sorunu olmayan herkes bize gelebilir. Bu yapıda herkes temsil edilebilir.

"HEDEF YÜZDE 65"

Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Biz mücadele veriyoruz. Çare sandıkta. Bu sorunlan çözeriz. Sorunu biliyoruz. Reçete belli, ilaç belli. Biz siyasal oluşumu tamamlıyoruz. Bu inşaatın temeli. Üstüne kazandıracak adayımızı koyacağız herkesten, her kesimden oy alabilecek. Durumdan memnun olmayan ve 'Bu böyle gitmez' diyen AK Partililerden de destek gelecek. Hedef yüzde 52 değil. Yüzde 65... Ayrıca bize Meclis çoğunluğu da lazım. Türkiye'yi düzlüğe çıkaracağız. Biz şimdi ülkenin ve halkın önüne yeni bir yol açtık. Ülke ve halk o yoldan geçerek düzlüğe çıkacak. Biz YENİ Parti olarak Türk siyasetindeki boşluğu dolduracağız, CHP'yi de aşan bir Türkiye partisi olarak."