Özgür Özel Anıtkabir'i Ziyaret Etti
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'de Atatürk ve İnönü'nün mezarlarını ziyaret etti.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kurucular Kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Özel, beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu.
Fotoğraf çekiminden sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özel, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Daha sonra beraberindeki heyetle İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Anıtkabir'deki mezarını ziyaret eden Özel, çiçek bırakıp saygı duruşunda bulundu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?