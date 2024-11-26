Özgür Özel: Asgari Ücret 30 Bin Lira Olmalı

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(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Asgari ücreti 30 yaparsın ama 1 ile 10 arası işçi çalıştıran işletmeye ayda 6 bin lira SGK desteği... Türkiye'de şu an işçi başına 700 lira. 10 ile 50 arasında işçi çalıştırana 3 bin lira, 50 ile 100 arası çalıştırana 2 bin lira, 100'den fazla çalıştırana da 1500 lira verirsin. Bunun maliyeti 250 milyar TL. Bunun devlete getirisi SGK primi olarak 1 trilyon lira. Dörtte birini berbere, eczacıya, lokantacıya, manifaturacıya, kuruyemişçiye, esnafa dağıttığında, KOBİ'ye dağıttığında devlet bu işten karlı da çıkıyor, hiç kimse de zarar görmüş olmuyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında asgari ücrete zam oranına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Özel, asgari ücretin 30 bin lira olması gerektiğini, iktidarın yapmak istediği zam oranının yüzde 30 olduğunu belirterek, iktidarın ekonomi politikasını şu sözlerle eleştirdi:

"Yılın son ayına giriyoruz, Aralık'ta 2025 asgari ücreti belirlenecek. Geçen hafta sendikalar geldi; DİSK, Hak-İş, TÜRK-İş. Verdikleri, üzerinde mutabık oldukları veriye göre, Türkiye'de işçilerin yüzde 57'si asgari ücret alıyor. Bu rakam, Avrupa Birliği ülkeleri arasında yüzde 9. Bir tarafta 100 işçiden 9'u asgari ücret alıyor. Asgari ücretleri çok yüksek ama hızla işçi kıdem aldıkça; 6 ay, bir yıl içinde asgari ücretten kurtuluyor, kopuyor. Daha yukarılara gidiyor. Bizde her sene asgari ücret alanların sayısı artıyor çünkü gitgide emek daha çok sömürülüyor. Türkiye'deki oran yüzde 57. 5 işçiden üçü asgari ücretle çalışıyor ve bu iktidar, asgari ücreti nasıl arttırılacağına çalışacağına 'Asgari ücretle ilgili nasıl algı operasyonları yapabilirim, nasıl insanları kandırabilirim' ona çalışıyor. Diyor ki 'Enflasyonu düşürmek için gerçekleşen enflasyona göre değil, hedeflenen enflasyona göre zam vermeliyiz. Türkçesi: 17 bin lira olan, seçimden öncesi, 'Yılda dört kez enflasyon ayarlaması yaparız' deyip, 11 aydır enflasyon mahkum edilen; bir yıl boyunca zam yapılmayan 17 bin 2 liralık asgari ücret.

"17 bin liralık asgari ücreti 22 bin lira yapalım ve bir sene boyunca insanları bu asgari ücrete mahkum edelim' bütün hesap bu"

Verildiğindeki güne göre alım gücü 9 bin liraya düşmüş olan asgari ücret. Bugün, o asgari ücrete enflasyon kadar -yüzde 49 ya- yüzde 50 zam yapmak yerine 'Biz yüzde 22 enflasyon hedefliyorduk, o zammı yapalım.' Sonra 'Yüzde 22 diyelim. Son gün 30'a çıkaralım. Bu işi yüzde 30'a bağlayalım. Yani 17 bin liralık asgari ücreti 22 bin lira yapalım ve bir sene boyunca insanları bu asgari ücrete mahkum edelim.' Bütün hesap bu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yaptığı hesaplamaya göre asgari ücrete yapılan yüzde birlik zam, enflasyonu on binde 7 etkiliyor. Geri kalanı bu hükümetin yaptığı diye işlerden etkileniyor. Ama bir laf yaymaya çalışıyorlar, 'Asgari ücret zam verirsek fiyatlar fırlar.' 11 aydır zam vermiyor asgari ücrete, neden fırladı bu fiyatlar? Neden hala yüzde 50 enflasyon? Baz etkisi hariç enflasyon düşmüş değil. Aylık enflasyon yüzde 3 şu anda. Yüzde 3 aylık enflasyonumuz, dünyadaki 80 ülkenin yıllık enflasyonundan fazla. Bir de asgari ücrete zam yapmayınca enflasyon düşecekti. Bütün dünyada enflasyonda sondan 5'inciyiz. Bütün dünyada yüksek enflasyonda 5'inciyiz. Bizden daha kötü 4 ülke var: Arjantin, Suriye, Sudan, Zimbabwe. Bunun dışında, 200'ün üzerindeki ülkenin eflasyonu bizden daha iyi. Haritada yerini bilmediğin, adını belki duymadığın ülkeler var, enflasyonu bizden düşük. Bu ülkeyi 22 yıldır yönetenler bu ülkeyi Zimbabwe'nin durumuna düşürdüler.

"2025 yılının ilk 6 ayı için 30 bin lira asgari ücret, ikinci 6 ayda enflasyon zammı öneriyoruz"

Sen iktidar olarak vergi artışlarını, iğneden ipliğe zam yapacaksın, kamudaki israfı bitirmeyeceksin; sonra çıkıp 'Asgari ücretliye zam vermeyelim ve enflasyonu düşürelim' diyeceksin. Bu milletin sırtından düşeceksin kardeşim. Biz CHP olarak çok net tavrımızı söylüyoruz: Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında yokuz. 2025 yılının ilk 6 ayı için 30 bin lira asgari ücret, ikinci 6 ayda enflasyon zammı öneriyoruz. Bu sefer, 'Verirsek enflasyon artar' yalanı çöktü. Şimdi ne diyorlar, 'Küçük esnaf nasıl verecek, kobilere zararı olur.' Bak kardeşim, devlet yönetmek böyle olur. Asgari ücreti 30 yaparsın ama 1 ile 10 arası işçi çalıştıran işletmeye ayda 6 bin lira SGK desteği... Bu Türkiye'de şu an işçi başına 700 lira. 10 ile 50 arasında işçi çalıştırana 3 bin lira, 50 ile 100 arası çalıştırana 2 bin lira, 100'den fazla çalıştırana da 1500 lira verirsin. Bunun maliyeti ne kadar? Bunun maliyeti 250 milyar TL. Bunun devlete getirisi SGK primi olarak 1 trilyon lira. Dörtte birini küçük esnafa ve KOBİ'ye verirsen 30-50 bin tane işçi çalıştıran, dünyanın dört bir yanına ihracat yapan, yüksek teknoloji üreten ve yanında binlerce, on binlerce işçi çalıştırana 1500 lira veriyoruz, onun üzerindekilerden gelecek prim fazlası tam 1 trilyon lira. Dörtte birini berbere, eczacıya, lokantacıya, manifaturacıya, kuruyemişçiye, esnafa dağıttığında, KOBİ'ye dağıttığında devlet bu işten karlı da çıkıyor, hiçkimse de zarar görmüş olmuyor. Bugün 30 bin liralık asgari ücretten zarar görecek kim varsa: örneğin bu rakamların üzerinde işçi çalıştırıyordur, tekstil fabrikası vardı. Madem ki tekstil üreticisine özel düzenlemeyi getir hemen yapalım. Dünyayla rekabette zorlanan varsa yapalım ama 30 bin lira asgari ücretin altında 22 bin lirayla bir yıl daha geçinmeye asla ve asla vatandaşlarımız katlanamazlar. 30 bin liranın altında bir asgari ücreti asla kabul etmiyoruz. Asgari ücret beklentimiz 30, biz bunun altında yokuz diyoruz."

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