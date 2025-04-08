Özgür Özel, Bahçeli'ye Cevap Verdi

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cumhurbaşkanımızı cuntacılıkla suçlamak akıl tutulmasıdır" açıklamasına yanıt verdi. Özel, "Sayın Bahçeli, millete yoldaş olun, darbecilere değil. Cumhur'la ittifak olun, cuntacılarla değil" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultaydaki konuşmasına yönelik yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza cunta başı iftirası tam anlamıyla akıl tutulması, zeka yoksunluğu, sağduyu yoksulluğu, gerçeğin ve milli iradenin aydınlığına tahammül edemeyen potansiyel darbe meraklısı bir zavallının hezeyanıdır" ifadelerine yer vermişti.

Özel, Bahçeli'nin partisinin bir grup toplantısında yaptığı konuşmayı, sosyal medya hesabından paylaşarak yanıt verdi. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Sayın Bahçeli bana, 'Cumhurbaşkanımızı cuntacılıkla suçlamak akıl tutulmasıdır' demiş. Yanıtını, 'henüz sarayla ortak olmayan' Bahçeli'nin kendisi versin. 'Adaletin nefesini kesen iktidar kafası, kendi hukukunu, cunta yönetimlerini aratmayacak biçimde tesis etmektedir. Sayın Bahçeli, millete yoldaş olun, darbecilere değil. Cumhur'la ittifak olun, cuntacılarla değil."