Özgür Özel, Barselona'da Filistinli Önderle Görüştü - Son Dakika
Özgür Özel, Barselona'da Filistinli Önderle Görüştü

17.04.2026 14:48
CHP Lideri Özgür Özel, Barselona'daki Küresel İlerici Seferberlik toplantısında Iştiyye ile bir araya geldi.

Haber: Gülara SUBAŞI/ Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(BARSELONA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İlerici Küresel Seferberlik (GPM) toplantısına katılmak üzere geldiği Barselona'da, önceki Filistin Başbakanı Mohammad Iştiyye ile görüştü.

CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal, Avrupa Sosyalist Partisi (PES) ve İlerici İttifak'ın (PA) ortak düzenlediği Küresel İlerici Seferberlik'in (Global Progressive Mobilisation) iki gün sürecek toplantısına katılmak üzere dün İspanya'nın Barselona kentine geldi.

Dünyanın farklı ülkelerinden 4 bini aşkın ilerici lider, aktivist, akademisyen, sendikacı ve siyasi parti temsilcisinin katıldığı toplantı kapsamında, CHP Lideri Özel, yarın katılımcılara hitap edecek.

Bugün toplantının düzenlendiği Gran Via Fuar'a gelen Özel ve beraberindeki CHP heyeti, burada ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Özel ilk olarak önceki Filistin Başbakanı Mohammad Iştiyye ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmede Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Dış İlişkiler Koordinatörü İlhan Uzgel ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Şule Bucak Erten eşlik etti.

Görüşme sonunda Özel, Iştiyye'ye Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" sözlerinin ve portresinin yer aldığı madalyon hediye etti.

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Barselona, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel, Barselona'da Filistinli Önderle Görüştü - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Özgür Özel, Barselona'da Filistinli Önderle Görüştü - Son Dakika
