Özgür Özel, Barselona'da İlerici Toplantıya Katıldı

(BARSELONA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İlerici Küresel Seferberlik (GPM) toplantısına katılmak üzere geldiği Barselona'da, Almanya Sosyal Demokrat Partisi Eş Başkanı ve Almanya Şansölye Yardımcısı Lars Klingbeil ile görüştü.

CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal, Avrupa Sosyalist Partisi (PES) ve İlerici İttifak (PI)'nın ortak düzenlediği Küresel İlerici Seferberlik'in (Global Progressive Mobilisation) iki gün sürecek toplantısına katılmak üzere geldiği İspanya'nın Barselona kentindeki temaslarını sürdürüyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden 4 bini aşkın ilerici lider, aktivist, akademisyen, sendikacı ve siyasi parti temsilcisinin katıldığı toplantı kapsamında, CHP Lideri Özel, bugün liderler oturumunda katılımcılara hitap edecek.

Toplantının düzenlendiği Gran Via Fuar'na gelen Özel ve beraberindeki CHP heyeti, toplantının açılışına katıldı. Özel ardından dün başladığı ikili görüşmelere bugün de devam etti. Özel bugün, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Eş Başkanı, Almanya Şansölye Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil ile görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmede Özel'e; CHP Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Şule Bucak Erten eşlik etti.