Özgür Özel, Barselona'da İlerici Toplantıya Katıldı

18.04.2026 16:22
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın Klingbeil ile görüştü, Küresel İlerici Seferberlik'te yer aldı.

HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(BARSELONA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İlerici Küresel Seferberlik (GPM) toplantısına katılmak üzere geldiği Barselona'da, Almanya Sosyal Demokrat Partisi Eş Başkanı ve Almanya Şansölye Yardımcısı Lars Klingbeil ile görüştü.

CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal, Avrupa Sosyalist Partisi (PES) ve İlerici İttifak (PI)'nın ortak düzenlediği Küresel İlerici Seferberlik'in (Global Progressive Mobilisation) iki gün sürecek toplantısına katılmak üzere geldiği İspanya'nın Barselona kentindeki temaslarını sürdürüyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden 4 bini aşkın ilerici lider, aktivist, akademisyen, sendikacı ve siyasi parti temsilcisinin katıldığı toplantı kapsamında, CHP Lideri Özel, bugün liderler oturumunda katılımcılara hitap edecek.

Toplantının düzenlendiği Gran Via Fuar'na gelen Özel ve beraberindeki CHP heyeti, toplantının açılışına katıldı. Özel ardından dün başladığı ikili görüşmelere bugün de devam etti. Özel bugün, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Eş Başkanı, Almanya Şansölye Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil ile görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmede Özel'e; CHP Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Şule Bucak Erten eşlik etti.

Kaynak: ANKA

1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı 1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti! İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı
Okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram’ın hayali, duyanların yüreğini dağladı Okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram'ın hayali, duyanların yüreğini dağladı
Trump’tan İsrail’e: Lübnan’ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
Halil Umut Meler’e dev görev Dünyanın en ateşli derbilerinden birini yönetecek Halil Umut Meler'e dev görev! Dünyanın en ateşli derbilerinden birini yönetecek
12 yaşındaki çocuklara müebbet cezası vermeye hazırlanan El Salvador dünyayı ayağa kaldırdı 12 yaşındaki çocuklara müebbet cezası vermeye hazırlanan El Salvador dünyayı ayağa kaldırdı
Takımını Avrupa’da yarı finale çıkaran Arda Turan tarihe geçti Takımını Avrupa'da yarı finale çıkaran Arda Turan tarihe geçti

16:49
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
15:58
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
15:41
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
15:16
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
14:47
Mansur Yavaş, Özgür Özel’e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
14:31
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada Cinayeti itiraf eden biri var
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! Cinayeti itiraf eden biri var
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
