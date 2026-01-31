Özgür Özel, Atlas Çağlayan'ın Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

(İSTANBUL)- CHP Genel başkanı Özgür Özel, İstanbul Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte İstanbul'da çıkan kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
