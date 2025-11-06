Özgür Özel: "Bizim Yaptığımız Belediyeciliğin Adı Halkçı Belediyeciliktir"

Haber: Ogün AKKAYA/ Kamera: Dursun ALKAYA

(ESKİŞEHİR) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tepebaşı Belediyesi Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi açılış töreninde, "Bundan sonraki dönemlerde de halkı için çalışacak, kenti ranta değil halka açacak, kent suçları işlemeyecek, kentlerde yeşil alanları çoğaltacak... AK Parti'ye verilmiş bir ilçe 0,5 metrekare yeşil alan. Ahmet Ataç'a vermişsiniz, 12,5 metrekare yeşil alan. Kente kendi evi gibi, bahçesi gibi bakacak; kentin çocuklarına kendi evladı gibi bakacak; kentin büyüklerine kendi anasına-babasına bakar gibi bakacak, hürmet eder gibi hürmet edecek belediyeciliğin adı halkçı belediyeciliktir, sosyal belediyeciliktir. Bizim yaptığımız belediyeciliğin adı budur. Ferdi'yi gönüllere sokan da odur. Eskişehir'i Türkiye'nin göz bebeği yapan da budur" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tepebaşı Belediyesi Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi açılış törenine katıldı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın belediyeye kazandırdığı faaliyetlerden bahseden Özel, şöyle devam etti:

"Burada CHP belediyeciliğinde Tepebaşı'ndaki yeşil alan kişi başına 12,5 metrekare, böyle bir ilçeden bahsediyorum. Öğrencilerden yaş almış yurttaşlarımıza kadar belediyeciliğin en iyi örneklerinin gösterildiği bir yerdeyiz. Geçen hafta Türkiye'nin ilk kent berberi açıldı. İki ayrı yerde engelliler montaj atölyeleri var, biliyorum görmüşlüğüm var. Bugün de böyle örnek işlerden bir tanesini yapmaya geldik.

"Hedefimiz bin kreş"

CHP'li belediyeler kreş açıyor bolca. Bizim hedefimiz bin kreş. Biz İstanbul'u aldığımızda İstanbul'daki kreş sayısını sorsam herkes bir tahminde bulunur emin olun herkes yanılır. Çünkü kimsenin aklına sıfır demek gelmez. Üç dersin, beş dersin, yüz dersin. Hiç kreş yoktu. ve İstanbul'a 78'inci Türkiye'ye 770'inci kreşi geçtiğimiz hafta açtık. Bütün Türkiye'de hedefimiz bin kreş bu dönem sonuna kadar hedefin yüzde 77'sindeyiz. Hiç yurt yoktu İstanbul'da belediyenin. 16'ncısını orada açtık. Yine Türkiye'de 78 tane öğrenci yurdu açmış durumdayız. 153 tane kent lokantası açıldı Türkiye çapında. Hızla yayılıyor. En son Bilecik'te açmıştım. Her yerde çok doğru işleri, CHP'li belediyeler yapıyorlar. Ben böyle açılışlara 19 Mart'tan sonra belli bir süredir gitmiyordum. CHP'li belediyelerde açılış birikmiş, beni bekliyor. Ben şundan gitmiyordum: Büyük bir saldırı altındayız, dertteyiz, tasadayız, mücadeledeyiz. 'Çok keyifli işler yapmayalım' derken 'Biraz beklesin' dedim. Eylül ayında 'Hadi, açıyoruz.' Açılmayı bekleyen bin 50 projemiz var. Türkiye'de bin 50 yer açacağız. Tabii buradaki varlığım çok daha duygusal, benim açımdan da çok anlamlı bir noktaya temas ediyor. Aslında biz bugün burada değerli kardeşim Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile birlikte olacaktık. Ancak üniversitede okuyan Nehir kızımızın ihtiyacı yüzünden hızla İstanbul'a gitmesi gerekti. Ben tabii Ferdi ile ilgili çok bir şey söyleyemeyeceğim. O konulara girdiğimde birazcık zorlanıyorum kürsüde konuşurken.

"Ferdi Zeyrek'i yaşatmanın en iyi yolu bu"

Ferdi bizim çocukluk, gençlik arkadaşımız. Biraz önce söylendiği gibi mimar. Ben Eczacı Odasında, o Mimarlar Odasında birlikte mücadeleler ettik. Biz Manisa'daki CHP'li dostlarla, Ferdi ile ben Manisa'da yüzde altı oy da aldık, 13 aldık, 19 aldık, 23 aldık, 26, 29... Ben genel başkan oldum, anket yaptırdık. 'İyi bir adayla, Manisalı bir adayla olur' denince zaten isim belli. Ben Ferdi'ye, 'Benden daha Manisalı sen varsın Ferdi, sen yapabilirsin bu işi' derdim. ve son seçimlerde Manisa'da yüzde 60 aldık. Yüzde altı da aldık, yüzde 60 da aldık. Hizmetleriyle Manisa'ya, civarına derken ölümüyle birlikte onu bütün Türkiye tanıdı. Mekanı cennet olsun. Çok iyi bir miras bıraktı. Şu anda da Manisa'da onun anısını yaşatmak üzere inanılmaz emekler veriliyor. Türkiye'nin dört bir yanında da stadyumlara, caddelere, kreşlere ve yaşam merkezlerine adı veriliyor. Bir kişiyi yaşatmanın en iyi yolu bu, Ferdi Zeyrek'i yaşatmanın en iyi yolu bu. Bu amaçla yapılan bu iş gerçekten büyük bir vefa örneği. Sevgili Ahmet Ataç'a, CHP meclis grubuna, -tahmin ediyorum oy birliğiyle geçmiştir- tüm siyasi partilerin belediye meclis üyelerine yürekten teşekkür ediyorum.

"Bizim yaptığımız belediyeciliğin adı halkçı belediyeciliktir"

Bundan sonraki dönemlerde de halkı için çalışacak, kenti ranta değil halka açacak, kent suçları işlemeyecek, kentlerde yeşil alanları çoğaltacak... AK Parti'ye verilmiş bir ilçe 0,5 metrekare yeşil alan. Ahmet Ataç'a vermişsiniz, 12,5 buçuk metrekare yeşil alan. Kente kendi evi gibi, bahçesi gibi bakacak; kentin çocuklarına kendi evladı gibi bakacak; kentin büyüklerine kendi anasına-babasına bakar gibi bakacak, hürmet eder gibi hürmet edecek belediyeciliğin adı halkçı belediyeciliktir, sosyal belediyeciliktir. Bizim yaptığımız belediyeciliğin adı budur. Ferdi'yi gönüllere sokan da odur. Eskişehir'i Türkiye'nin göz bebeği yapan da budur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."