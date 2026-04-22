Özgür Özel: "Bu Darbeye Sonuna Kadar Direneceğiz. Bu Kadar Hukuksuzluk, Bu Kadar Haksızlık Artık Yeter"

22.04.2026 12:49  Güncelleme: 13:59
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasına ilişkin olarak, "Bu darbeye sonuna kadar direneceğiz. Yüzde 56 oyla seçilmiş bir belediye başkanı, hiçbir somut delil olmadan iki iftiracının temelsiz beyanlarıyla tutuklandı. Tek bir kanıt bulamadıkları için belediye şemasından örgüt şeması çıkardılar. Belediye çalışanlarına örgüt üyesi, seçilmiş belediye başkanına örgüt başkanı iftirası attılar. Bu kadar hukuksuzluk, bu kadar haksızlık artık yeter. Bunu yapanlar, bu devleti de milleti de düşünmüyorlar. Onların tek derdi yapıştıkları koltuklarıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar bu düzeni değiştirene kadar durmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasına resmi X hesabından tepki gösterdi. Özel, şunları söyledi:

"Bu darbeye sonuna kadar direneceğiz. 19 Mart darbecilerinin son hedefi Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve yol arkadaşlarımız oldu. Yüzde 56 oyla seçilmiş bir belediye başkanı, hiçbir somut delil olmadan iki iftiracının temelsiz beyanlarıyla tutuklandı. Tek bir kanıt bulamadıkları için belediye şemasından örgüt şeması çıkardılar. Belediye çalışanlarına örgüt üyesi, seçilmiş belediye başkanına örgüt başkanı iftirası attılar. Bu kadar hukuksuzluk, bu kadar haksızlık artık yeter. Bunu yapanlar, bu devleti de milleti de düşünmüyorlar. Her gün yeni bir operasyonla 86 milyonun refahından ve huzurundan çalıyorlar. Barış da hukuk da ekonomi de demokrasi de umurlarında bile değil. Onların tek derdi yapıştıkları koltuklarıdır. Kurulan bu düzen AK Parti'nin kara düzenidir. Ne yaparlarsa yapsınlar bu düzeni değiştirene kadar durmayacağız."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
