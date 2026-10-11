Özgür Özel Bursa'da üzüm üreticileriyle buluşup Mudanya Mütarekesi törenine katılacak - Son Dakika
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Özgür Özel Bursa'da üzüm üreticileriyle buluşup Mudanya Mütarekesi törenine katılacak

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da üzüm üreticileriyle buluşup Mudanya Mütarekesi'nin 104. yıl dönümü törenine katılacak. Günün ajandasında İYİ Parti ve AK Parti etkinlikleri ile Gazze'de ateşkes süreci, Süper Lig, basketbol ve voleybol maçları var.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, üzüm üreticileriyle buluşacak, Mudanya Mütarekesi'nin 104'üncü Yıl Dönümü Töreni'ne katılacak.

(Bursa/14.00/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Grand Mercure Otel'de düzenlenecek "İyi Gelecek İçin Emek Çalıştayı"nın kapanışına iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Türk Dünyası Gençlik Buluşması" kapsamında gençlerle bir araya gelecek.

(Kocaeli/09.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 7. haftasına, TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir, Gaziantep FK-Arca Çorum FK ve Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Konya/13.30/Gaziantep/16.00/İstanbul/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 9. haftası, Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Muğlaspor ve Bursaspor-Mardin 1969 karşılaşmalarıyla sona erecek.

(İstanbul/16.00/Bursa/19.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasına, Trabzonspor-Pizzabulls Bordo Bandırma, Anadolu Efes-Yukatel Denizli Basket ve Türk Telekom-Beşiktaş karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Trabzon/13.00/İstanbul/15.30/Ankara/18.00)

4- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftası, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Çimsa ÇBK Mersin karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00)

5- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanacak. Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor Eker, Eczacıbaşı Peron İstanbul-Aras Kargo, Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana, Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ-Türk Hava Yolları, Zerenspor-İlbank, Göztepe Yuppo-VakıfBank ve Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/13.00/16.00/19.00/Afyonkarahisar/15.00/Ankara/İzmir/Manisa/16.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in altıncı haftasında MC Sistem Yozgat-Ortahisar Belediyespor maçı oynanacak.

(Yozgat/14.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in yedinci haftası, İstanbul Gençlikspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasıyla sona erecek.

(İstanbul/14.00)

8- Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Koşusu, Ankara'da yapılacak. 21 kilometrelik yarı maratonun start ve finiş noktası, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi önü olacak.

(Ankara/09.00)

9- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin on yedinci ayak yarışı, Endonezya'da gerçekleştirilecek.

(Mandalika/10.00)

10- Formula 1'de 2026 sezonunun on sekizinci ayağı Singapur Grand Prix'si yapılacak.

(Singapur/15.00)

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Kaynak: AA
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