Özgür Özel Bursa'da üzüm üreticileriyle buluşup Mudanya Mütarekesi törenine katılacak

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, üzüm üreticileriyle buluşacak, Mudanya Mütarekesi'nin 104'üncü Yıl Dönümü Töreni'ne katılacak.

(Bursa/14.00/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Grand Mercure Otel'de düzenlenecek "İyi Gelecek İçin Emek Çalıştayı"nın kapanışına iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Türk Dünyası Gençlik Buluşması" kapsamında gençlerle bir araya gelecek.

(Kocaeli/09.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 7. haftasına, TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir, Gaziantep FK-Arca Çorum FK ve Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Konya/13.30/Gaziantep/16.00/İstanbul/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 9. haftası, Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Muğlaspor ve Bursaspor-Mardin 1969 karşılaşmalarıyla sona erecek.

(İstanbul/16.00/Bursa/19.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasına, Trabzonspor-Pizzabulls Bordo Bandırma, Anadolu Efes-Yukatel Denizli Basket ve Türk Telekom-Beşiktaş karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Trabzon/13.00/İstanbul/15.30/Ankara/18.00)

4- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftası, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Çimsa ÇBK Mersin karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00)

5- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanacak. Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor Eker, Eczacıbaşı Peron İstanbul-Aras Kargo, Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana, Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ-Türk Hava Yolları, Zerenspor-İlbank, Göztepe Yuppo-VakıfBank ve Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/13.00/16.00/19.00/Afyonkarahisar/15.00/Ankara/İzmir/Manisa/16.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in altıncı haftasında MC Sistem Yozgat-Ortahisar Belediyespor maçı oynanacak.

(Yozgat/14.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in yedinci haftası, İstanbul Gençlikspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasıyla sona erecek.

(İstanbul/14.00)

8- Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Koşusu, Ankara'da yapılacak. 21 kilometrelik yarı maratonun start ve finiş noktası, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi önü olacak.

(Ankara/09.00)

9- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin on yedinci ayak yarışı, Endonezya'da gerçekleştirilecek.

(Mandalika/10.00)

10- Formula 1'de 2026 sezonunun on sekizinci ayağı Singapur Grand Prix'si yapılacak.

(Singapur/15.00)

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