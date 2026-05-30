Özgür Özel: Butlancılar OHAL’deki gibi davranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel: Butlancılar OHAL’deki gibi davranıyor

30.05.2026 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, butlancılara eleştirilerde bulundu ve mücadele planlarını açıkladı.

(ANKARA) - Özgür Özel, son yaşananlara ilişkin olarak, "Butlancılara akıl verenler hukuku sonuna kadar zorluyor. Butlancılar kendilerini OHAL zamanı cumhurbaşkanı gibi görüyorlar. Her istediklerini yapabileceklerini, istemediklerini engelleyebileceklerini sanıyorlar. Mahkemenin tedbir kararının her şeyi sınırladığı doğru değil ama onlar öyleymiş gibi davranıyorlar" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Nefes Gazetesi'nin sorularını yanıtladı. Özel, bundan sonraki yol haritası için bütün planlarını açıklamak istemediklerini belirterek, "Biz ne yapacağımızı açıklıyoruz. Butlancılara akıl verenler hemen tedbir alıyor. 'Grup toplayacağız' dedik. Hemen tedbir aldırmak istediler. Salı günü çok geniş katılımlı bir grup toplantısı yapacağız. Hem siyasi hem hukuki hem de fiziki olarak mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz. Fiziki dediysem öğle göğüs göğüse bir şeyden söz etmiyorum. Mesela İzmir'e gittik. 'Cumhuriyet Meydanı'nda toplanacağız' dedik. Orayı kapattılar. Biz de Gündoğdu Meydanı'na yürüyüp orada yaptık. Ankara'da da partiden çıkıp TBMM'ye yürüdük. Binlerce insan geldi. Engellemeye çalıştılar ama durmadık. Bu fiziki engellemelere karşı yaptıklarımızı kastediyorum" ifadesini kullandı.

"BUTLANCILAR KENDİLERİNİ OHAL ZAMANI CUMHURBAŞKANI GİBİ GÖRÜYORLAR"

Parti içindeki mücadeleyi son noktaya kadar zorladıklarını anlatan Özel, şunları söyledi:

"Butlancılara akıl verenler hukuku sonuna kadar zorluyor. Butlancılar kendilerini OHAL zamanı cumhurbaşkanı gibi görüyorlar. Her istediklerini yapabileceklerini, istemediklerini engelleyebileceklerini sanıyorlar. Mahkemenin tedbir kararının her şeyi sınırladığı doğru değil ama onlar öyleymiş gibi davranıyorlar. 'PM toplantısını erteledik' diyorlar. Oysa PM'yi biz de toplayabiliriz. PM'nin toplanması için 12 üyenin imzası yeterli."

"BUTLANCILARA TEPKİ"

Tabanda da kurultayın bir an önce toplanması talebi olduğuna işaret eden Özel, parti delegelerini gören herkesin "Niye harekete geçmiyorsunuz, niye imza toplayıp hemen kurultaya gitmiyorsunuz" diye sorduğunu anımsatarak şöyle devam etti:

"Ben yıllardır bayramlarda cezaevlerini ziyaret ederim. Açık görüş olduğu için cezaevlerinin önü kalabalık oluyor. Oradaki insanlar biraz çaresiz, biraz hüzünlü olurlar. Politik bir kitle olmaz. Genellikle de af isterler, infaz düzenlemesi isterler. Bu bayram Şakran'da, Buca'da, Silivri'de başka bir tabloyla karşılaştım. Herkes 'dik dur' diye bağırıyordu, alkışlıyordu. Herkes butlancılara tepki gösteriyordu."

"KILIÇDAROĞLU'NA NE DESEM 'BİLMİYORUM' DİYOR"

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede bu gözlemlerini aktarıp aktarmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kemal Bey'e ne desem 'bilmiyorum' diyor, 'evet' diyor, 'tamam' diyor. 'Tedbir var, kurultay yapamayız' diyor ya. 'Yargıtay'a başvuruları geri çekelim, karar kesinleşsin, hemen yapalım kurultayı' diyorum. 'Bilmiyorum, hukukçulara sorayım' diyor. Hangi öneriyi sunsam 'Bilmiyorum ben hukukçu değilim' diyor. 'Önerilerinizi yazın, hukukçulara sorayım' diyor. Bu kadar tepkiye rağmen bu işi nasıl sürdürmeye çalışıyorlar anlamıyorum."

"TÜRKİYE'YE SANDIĞI GETİRMEYE ÇALIŞIYORDUK ŞİMDİ PARTİYE GETİRMEYE UĞRAŞIYORUZ"

Özel, "38'inci Kurultay öncesi oluşan delege listesi geçerli mi" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evet, geçerli. Olağanüstü kurultay çağrısı yapabilirler ama onun da önüne geçmek isteyebilirler. Biz de ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hangi delege diyorlarsa o delegelerle sandığı mutlaka getirmeliyiz. Bir ucundan tutup sandığı getirmeliyiz. Bugüne kadar Türkiye'ye sandığı getirmeye çalışıyorduk ama maalesef şimdi partiye sandığı getirmeye uğraşıyoruz."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Yönetim, Özgür Özel, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel: Butlancılar OHAL’deki gibi davranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ve İran’dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar ABD ve İran'dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar
Doğu Akdeniz’deki iki ili sağanak ve dolu vurdu Doğu Akdeniz'deki iki ili sağanak ve dolu vurdu
Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay Fenomen türküyle karşılanacak Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak
İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi’nde kutladı İstanbul’un Fethi'nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi'nde kutladı
Ersan Şen’den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum Ersan Şen'den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim
Batman’da otomobilin çarptığı 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Batman'da otomobilin çarptığı 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

10:53
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı!
10:21
AK Parti’nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
09:53
AK Partili Ensarioğlu’ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
AK Partili Ensarioğlu'ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
09:38
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
09:13
TikTok’ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı
TikTok'ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı
08:34
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı Giriş çıkışlar kapatıldı
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı
08:25
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 11:25:00. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel: Butlancılar OHAL’deki gibi davranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.