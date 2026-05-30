Özgür Özel: Butlancılar OHAL’deki gibi davranıyor

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Nefes Gazetesi'nin sorularını yanıtladı. Özel, bundan sonraki yol haritası için bütün planlarını açıklamak istemediklerini belirterek, "Biz ne yapacağımızı açıklıyoruz. Butlancılara akıl verenler hemen tedbir alıyor. 'Grup toplayacağız' dedik. Hemen tedbir aldırmak istediler. Salı günü çok geniş katılımlı bir grup toplantısı yapacağız. Hem siyasi hem hukuki hem de fiziki olarak mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz. Fiziki dediysem öğle göğüs göğüse bir şeyden söz etmiyorum. Mesela İzmir'e gittik. 'Cumhuriyet Meydanı'nda toplanacağız' dedik. Orayı kapattılar. Biz de Gündoğdu Meydanı'na yürüyüp orada yaptık. Ankara'da da partiden çıkıp TBMM'ye yürüdük. Binlerce insan geldi. Engellemeye çalıştılar ama durmadık. Bu fiziki engellemelere karşı yaptıklarımızı kastediyorum" ifadesini kullandı.

"BUTLANCILAR KENDİLERİNİ OHAL ZAMANI CUMHURBAŞKANI GİBİ GÖRÜYORLAR"

Parti içindeki mücadeleyi son noktaya kadar zorladıklarını anlatan Özel, şunları söyledi:

"Butlancılara akıl verenler hukuku sonuna kadar zorluyor. Butlancılar kendilerini OHAL zamanı cumhurbaşkanı gibi görüyorlar. Her istediklerini yapabileceklerini, istemediklerini engelleyebileceklerini sanıyorlar. Mahkemenin tedbir kararının her şeyi sınırladığı doğru değil ama onlar öyleymiş gibi davranıyorlar. 'PM toplantısını erteledik' diyorlar. Oysa PM'yi biz de toplayabiliriz. PM'nin toplanması için 12 üyenin imzası yeterli."

"BUTLANCILARA TEPKİ"

Tabanda da kurultayın bir an önce toplanması talebi olduğuna işaret eden Özel, parti delegelerini gören herkesin "Niye harekete geçmiyorsunuz, niye imza toplayıp hemen kurultaya gitmiyorsunuz" diye sorduğunu anımsatarak şöyle devam etti:

"Ben yıllardır bayramlarda cezaevlerini ziyaret ederim. Açık görüş olduğu için cezaevlerinin önü kalabalık oluyor. Oradaki insanlar biraz çaresiz, biraz hüzünlü olurlar. Politik bir kitle olmaz. Genellikle de af isterler, infaz düzenlemesi isterler. Bu bayram Şakran'da, Buca'da, Silivri'de başka bir tabloyla karşılaştım. Herkes 'dik dur' diye bağırıyordu, alkışlıyordu. Herkes butlancılara tepki gösteriyordu."

"KILIÇDAROĞLU'NA NE DESEM 'BİLMİYORUM' DİYOR"

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede bu gözlemlerini aktarıp aktarmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kemal Bey'e ne desem 'bilmiyorum' diyor, 'evet' diyor, 'tamam' diyor. 'Tedbir var, kurultay yapamayız' diyor ya. 'Yargıtay'a başvuruları geri çekelim, karar kesinleşsin, hemen yapalım kurultayı' diyorum. 'Bilmiyorum, hukukçulara sorayım' diyor. Hangi öneriyi sunsam 'Bilmiyorum ben hukukçu değilim' diyor. 'Önerilerinizi yazın, hukukçulara sorayım' diyor. Bu kadar tepkiye rağmen bu işi nasıl sürdürmeye çalışıyorlar anlamıyorum."

"TÜRKİYE'YE SANDIĞI GETİRMEYE ÇALIŞIYORDUK ŞİMDİ PARTİYE GETİRMEYE UĞRAŞIYORUZ"

Özel, "38'inci Kurultay öncesi oluşan delege listesi geçerli mi" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evet, geçerli. Olağanüstü kurultay çağrısı yapabilirler ama onun da önüne geçmek isteyebilirler. Biz de ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hangi delege diyorlarsa o delegelerle sandığı mutlaka getirmeliyiz. Bir ucundan tutup sandığı getirmeliyiz. Bugüne kadar Türkiye'ye sandığı getirmeye çalışıyorduk ama maalesef şimdi partiye sandığı getirmeye uğraşıyoruz."