Özgür Özel Büyükada'da Miting Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Özgür Özel Büyükada'da Miting Düzenledi

Özgür Özel Büyükada\'da Miting Düzenledi
11.02.2026 23:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Büyükada'da 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Büyükada'da katılımcılara hitap etti.

Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla Büyükada Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşmada, Adalar'ın dört dönemdir CHP'li belediye başkanları tarafından yönetildiğini söyledi.

Geçmiş dönemlerde kendisine "Ada'da oturan, Adalı olan, Ada'yı bilen belediye başkanı istiyoruz." dediklerini aktaran Özel, Genel Başkan olduktan sonra da yıllardır Ada'da büyüyen, Adalılarla aynı havayı soluyan Ali Ercan Akpolat'ı hiç düşünmeden aday gösterdiklerini ve son seçimde yüzde 56'lık rekor oyla seçildiğini dile getirdi.

Özel, Adalar Belediye Başkanı Akpolat'ın güvenini boşa çıkarmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Adalar'daki biri hariç tüm okullarımıza ücretsiz su sebilleri koydu. Öğrenciler için, pazara gidenler için ücretsiz servis var. Adalılar için ücretsiz plaj var. Adalının malı, Adalar'ın varlığı artık Adalıya parayla değil. Sahillerde kaldırılan işgallerle halkın kullanımına açılan alanlar var. İBB Halk Ekmek yıllar sonra artık Ada'da da var. Meclis toplantıları her ay farklı bir Ada'da yapılıyor. Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi açıldı. İnşallah ileride, bu dönem bitmeden Ada'daki acil hastanın sevki için bir helikopter hizmetini hayata geçirmek istiyoruz."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Adalet Bakanlığı'na atanmasını değerlendiren Özel, "Önce hakim ve sonra bakan yardımcısı sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nı dün akşam hiç utanmadan, sıkılmadan, erinmeden Adalet Bakanlığı'na atadı. Bu atamadan, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığına böyle biri geldiği için utanç içindeyim. Türkiye'nin yarınları için elbette endişe içindeyim. Elbette kendi davamız, yürüdüğümüz yol, haklılığımız ve bunu millete anlatma çabamız için son derece memnunum." diye konuştu.

Özel, CHP'nin iktidara gelmesi durumunda en düşük emekli maaşının bir asgari ücret, devamında ise 1,5 asgari ücret olacağını belirterek, "Hiçbir hane gelirsiz kalmayacak, Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu yurttaşları olmanın gereği geliri olmayan hanelere temel vatandaşlık geliri bağlanacaktır. Çocuğuna süt alamayan, kasabın önünden geçemeyen, markete uğrayamayan, eve gelince eşinin yüzüne bakamayan kimse kalmayacaktır. Söz veriyoruz." dedi.

Herkesin kendisine göre bir beka tanımı yaptığını dile getiren Özel, gerçek beka sorununun dünyanın güçlü ülkelerinin Türkiye üzerinde hayal kurması olmadığını, esas beka sorununun Türkiye'nin gençlerinin dünyanın güçlü ülkelerinde hayal kurması olduğunu savundu.

Özel, şöyle devam etti:

"Bunun olmaması için 31 Mart seçiminden önce sizden, gençlerden destek istemiştim. 18-25 yaş grubunda destan yazdık oy kullanma oranında ve Türkiye İttifakı'nın arkasında durma noktasında. Şimdi o geceki sözlerimi hatırlatıyorum. Demiştim ki 'Gençler bir seçim daha beklemeye karar verdiler. Gençler, işte o seçim geliyor. O seçime hep birlikte hazırlanmalı, hep birlikte çalışmalı, o seçimi hep birlikte kazanmalıyız. Arkadaşlarımızı siyasete ikna etmeli, oy kullanmaya ikna etmeli, bir şeylerin değişebileceğini onlara anlatmalıyız.' Buradan tüm gençlere sözümüzdür, yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa geliyor."

Gelecek hafta Ataşehir'de 39'uncu ilçe mitingini yapacaklarını belirten Özel, ardından üç hafta boyunca sırayla İstanbul'un birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerinde bölge mitingleri düzenleyeceklerini, 18 Mart'ta da meydanlarda olacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Meydanı, Yerel Haberler, Özgür Özel, Belediye, Büyükada, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel Büyükada'da Miting Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu
Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor Sıfır zam alabilirler Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor! Sıfır zam alabilirler
Hayatının baharındaydı Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi Hayatının baharındaydı! Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi
CHP’de Akın Gürlek alarmı Tüm vekiller “acil“ koduyla Meclis’e çağırıldı CHP'de Akın Gürlek alarmı! Tüm vekiller "acil" koduyla Meclis'e çağırıldı
Menajer Ayşe Barım’ın yargılandığı davada karar günü Menajer Ayşe Barım'ın yargılandığı davada karar günü
Yıllar sonra ortaya çıktı Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar
İstanbul Valiliği’nden Ramazan kararı Tüm kurumlara talimat gönderildi İstanbul Valiliği'nden Ramazan kararı! Tüm kurumlara talimat gönderildi
Real Madrid’in yıldızları yemekte Hesabı sadece iki kişi ödedi Real Madrid'in yıldızları yemekte! Hesabı sadece iki kişi ödedi

00:06
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
23:31
CHP’li Başarır Meclis’teki kavgadan önce Gürlek’le selamlaşmış
CHP'li Başarır Meclis'teki kavgadan önce Gürlek'le selamlaşmış
22:33
Trump’tan açıklama geldi Netanyahu Beyaz Saray’dan eli boş dönüyor
Trump'tan açıklama geldi! Netanyahu Beyaz Saray'dan eli boş dönüyor
22:33
Melih Gökçek’ten TBMM’deki arbede sonrası Mahmut Tanal paylaşımı: Sonuç bu olur
Melih Gökçek'ten TBMM'deki arbede sonrası Mahmut Tanal paylaşımı: Sonuç bu olur
22:25
ABD’de Epstein’in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
ABD'de Epstein'in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
21:23
Kayserispor’da Onugkha ile ipler koptu Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
21:20
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak’ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz
21:19
Osmaniye’de sağanak yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Osmaniye'de sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 00:14:06. #7.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel Büyükada'da Miting Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.