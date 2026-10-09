Özgür Özel, cezaevindeki Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer\'i ziyaret etti

Özgür Özel, cezaevindeki Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'i ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti lideri Özgür Özel, Tarsus Cezaevi'nde tutuklu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i ziyaret etti. Özel, Silifke'de cuma namazı kılıp halk buluşmalarına katılacak.
Haber: Gülara Subaşı
(MERSİN) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Tarsus T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i ziyaret etti.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Tarsus T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i ziyaret etti.
Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer, 1 Ekim 2026'da düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmış, 6 Ekim 2026'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
Mersin'deki temaslarına gün boyu devam edecek YENİ Parti lideri Özel, Silifke Merkez Alaattin Camisi'nde cuma namazı kılacak. Ardından Silifke Anıt Meydanı'nda halk buluşmasına katılacak Özel, saat 16.00'da da Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde halk buluşmasında konuşacak.
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