CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İsrail ile ticaretin durması gerekiyor

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HABER: ECE AZAK - ÖZGÜR ŞENGÜL/ KAMERA: KERİM UĞUR

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Konak iftar programında konuştu, "Türkiye'de maalesef Cumhurbaşkanı'nın yakınlarının, akrabalarının, iş adamlarının İsrail ile ticaretleri sürmekte, hatta gübre gibi patlayıcı yapımında kullanılabilen emtianın dahi ihracatı yapılmakta. İsrail ile bütün ülkeler ticareti yavaşlatmışken bunu fırsat bilip İsrail ile ticareti artırmaktalar" ifadelerini kullandı.

Seçim çalışmaları kapsamında İzmir'de temaslarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Konak Mehtap Mahallesi İftar Programı'na katıldı. İsmetpaşa Muhtarlığı karşısındaki programa, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman ve çok sayıda partili katıldı.

"İSRAİL'İN BAŞLATTIĞI DEVLET TERÖRÜ DURMALI"

İftar programında konuşan Özel, İsrail'in Filistin'e yönelik saldılarını hatırlatarak şunları söyledi:

"Ramazan oruç tutulan bir ay. Ama sadece sahurla, iftar arasında aç kalınan, su içilmeyen bir ibadetten ibaret değil. O midenin orucu. Ağzın, kulağın zihnin ve kalbin orucu var. Ağzın orucu kötü laf söylememek, yalan konuşmamak, kulağın orucu kötü sözleri duymamak, zihnin orucu kötü düşünmemek, kalbin orucu da dünyanın neresinde bir kalbi kırık varsa, mağdur varsa, mazlum varsa onlara sahip çıkmakla olur. Bunu söylediğimizde Filistin'deki mezalimi hatırlamadan olmaz. Aylar öncesinde Hamas örgütünün İsrail'e yaptığı saldırılara cevaben İsrail'in başlattığı devlet terörü devam ediyor. Gerek dünyadaki 140 siyasi akrabamıza, başbakanlar, cumhurbaşkanları var, gerekse başkan yardımcısı olduğum Sosyalist Enternasyonel'in üyelerine Filistin'deki zulmün sona ermesi için inisiyatif almalarını, hep birlikte barışı savunmamız gerektiğini ifade ettim."

"İSRAİL İLE TİCARETİ DURDUR"

İsrail'le ticaretin durdurulması çağrısını yineleyen Özel, şunları söyledi:

"Elbette Filistin'de bir şey yapılacaksa, Türkiye tarafından yapılacaksa bu sadece mikrofonu ele alıp kınamakla olmaz. Bir şey yapılacaksa İsrail'e bir yaptırım uygulamakla olur. En basitinden İsrail ile yapılan ticareti durdurmakla olur. Afrika ülkelerinin dahi İsrail'e gelen gemilere karasularını kullandırtmamasından dolayı 20 günlük rotaların 40 günlere çıktığı süreçte Türkiye'de maalesef Cumhurbaşkanı'nın ailesinin yakınlarının, akrabalarının, iş adamlarının İsrail ile ticaretleri sürmekte, hatta İsrail'e gübre gibi patlayıcı yapımında kullanılabilen emtianın dahi ihracatı yapılmakta. İsrail ile bütün ülkeler ticareti yavaşlatmışken bunu fırsat bilip İsrail ile ticareti artırmaktalar. Tüm çağrımız Türkiye'deki herkesin önemli çağrısı, Filistin'de zulmün durması için ticaretin durmasına yönelik talebi bir kez daha dile getiriyoruz. Siyaset olsun diye değil. Siyaseti otobüsün üzerinde Buca'da meydanda yaptık. Emeklinin, öğrencinin, köylünün, esnafını konuştuk. Öğrencilerin ümitlerini kaybetmesini… Her 4 gençten 3'ünün umutsuzlukla ülkeyi terk etmek istemesini, bavullarını zihinlerinde toplamasını elbette konuşuyoruz ama bugün bu iftar sofrasından hepsinden ayrı olarak çağrımız Filistin'deki zulmün durdurulmasıdır."

"HER TÜRLÜ İNSANİ İHTİYAÇ KARŞILANACAK"

31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediye başkanlarının sosyal yardım projelerini artırarak sürdüreceğini ifade eden Özel, "Vatandaşımız büyük ekonomik sıkıntılar çekerken devletin varlığını, birliğini, gücünü göstereceği nokta gerçek anlamda en zor durumda olan toplum kesimi olan emeklilerine sahip çıkmakla olur. Banka promosyonlarının Nisan'dan önce ödenmesiyle, özel bankalara promosyonu verilmesi ile ilgili talimat vermekle değil devletin gerçekten emekli maaşlarında hak edilen zammı yapmasıyla olur. Yoksullara sahip çıkmakla olur. Bundan sonraki süreçte belediye başkanlarımız yoksul aileler için yapılan sosyal yardımları artırarak devam edecekler. Gerek yakacak, gerek et, kıyma için gerek her türlü insani ihtiyacın karşılanmasında yapılacak olan sosyal yardım projelerini artırarak sürdüreceğiz. Bu konuda belediye başkanlarımıza güveniyoruz" diye konuştu.

"YARINLARA UMUTLA BAKABİLMEK"

Sandık çağrısında bulunan Özel, konuşmasını şöyle noktaladı:

"Ben Ramazan'da tuttuğunuz oruçların, ettiğiniz duaların kabul olmasını hep birlikte bayrama ulaşmamızı ama bayramın bayram gibi kutlanabilmesi için ülkemizde 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketi gibi felaketlerin bir daha yaşanmamasını ümit ederek, komşusu açken tok yatanın bizden olmadığını söyleyen peygamber efendimizin bu öğüdü hepimizin bilhassa kamu yöneticilerinin tutmasını ümit ederek, bayrama kavuştuğumuzda tüm çocukların yüzünün gülebildiği, ailelerinin yarınlara umutla bakabildiği günlere ümit ederek bir kez daha Ramazanınızı kutluyorum. Bayramınızı şimdiden kutluyorum. ve hepinizi 31 Mart'ta sandık başına giderek ülkenin, şehrin yönetimi ile ilgili hem vatandaşlık görevinizi yapmanızı hem de bir itirazınız varsa sesinizi siyasete duyurabileceğiniz tek mecra olan oy kabinlerinde varsa talebiniz bunların hepsini hayata geçirmenizi sizlerden istirham ediyorum. Böyle güzel bir günde sofranızı paylaştığınız, gönlünüzü açtığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun."