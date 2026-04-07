CHP Lideri Özel, DEM Parti'yi Ziyaret Etti: Ara Seçim ve Demokrasi Vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Genel Merkezi'nde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile 1 saat 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Sezgin Tanrıkulu eşlik etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, partiler turunun sonunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan randevu isteyeceğini belirtti. İç ve dış politika, güncel soruşturmalar ve siyasi etik yasası hazırlığı dahil birçok konuyu değerlendirdiklerini ifade etti.

Özel, "Bütün muhalefetin bir ve beraber bir mücadele hattında olması için toplam bir talebin ilk ziyaretini yapmak üzere geldik. Demokrasi partilerin rekabet alanı değil, vazgeçmeyecekleri ortak savunma alanıdır. Tüm muhalefet partilerinin demokratikleşme, adil ve demokratik rekabet düzenini kurma konusunda uzlaşma içinde olması gerekmektedir" dedi. Ara seçim tartışmalarına değinen Özel, TBMM'de boşalan 8 milletvekilliği için ara seçim kararı alınmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Ara seçim yapılırsa CHP'nin hangi illerde milletvekili istifa ettireceğine karar vereceğini, bu konuda iktidara öngörülebilirlik lüksü tanımak istemediğini söyledi. Ara seçim olmazsa sorumluluğun TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a ait olacağını ekledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise CHP belediyelerine yönelik operasyonların hukuki değil siyasi olduğunu belirterek, yargının iktidar vesayetinden kurtulması gerektiğini ifade etti. Terörsüz Türkiye sürecinde ana muhalefet ve tüm siyasi partilerin ortak tavrının önemine dikkat çekti. Ara veya erken seçim konusunda, parlamentoda eksik olan milletvekilleri nedeniyle ara seçimin yapılabilir ve yapılması gerektiğini söyledi. Toplumun erken seçim mesajını alacaklarını ve olası seçime hazırlıklı olduklarını vurguladı.