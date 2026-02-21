Özgür Özel\'den Adalet Vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün ülkemizdeki herkesin temel beklentisi adalettir. Mahkemelerde, sosyal yaşamda adalet istiyoruz. Özellikle gelirde, gelirin paylaşımında adalet istiyoruz." dedi.

Özel, İstanbul Yenikapı'daki Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Saadet Partisi Geleneksel İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, 11 aydır özlenen, 2 aydır yolu gözlenen, 3 gündür idrak edilen mübarek ramazanın hayırlı olmasını diledi, bayrama da hep birlikte sağlık içinde kavuşmayı temenni etti.

Bugün çok kıymetli ve 20 yılı aşan geleneksel iftar sofrasının etrafında kendilerini bir araya getiren Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve tüm teşkilatını selamlayan Özel, masada oturanların ortak noktasının rahmetli Necmettin Erbakan olduğunu dile getirdi.

Erbakan ve Bülent Ecevit'in 1974 yılındaki koalisyon hükümetini hatırlatan Özel, o tarihlerde Kıbrıs mezalim altındayken, tüm dünya tarafından Kıbrıs'a yapılacak bir harekatın görülmedik tehditlerle engellenmeye çalışıldığını belirtti.

Özel, CHP ve o günkü Milli Selamet Partisi'nin kıymetli bir birliktelik ve kararlılık gösterdiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Aynı dönemde Filistin'le dayanışma noktasında da hep birlikte olmuş, birbirimizden geri kalmamıştık. 71 binin üzerinde çoğu kadın ve çocuk olan Filistinlilerin katledildiği böyle bir süreçte bizlerin hep birlikte davranmaları son derece önemlidir. Filistin'e, Gazze'ye bakınca, 'Orayı beğendim, orada Filistinlilerin işi yok, onları etraftaki Müslüman ülkelere yollayacağız. Oraya oteller, casinolar yapacağız. Önündeki hidrokarbonlar değerli, orayı istiyorum.' diyen (ABD Başkanı Donald) Trump'ın adına Barış Kurulu dediği bir kurulla, sanki Filistin'e barış getirecekmiş gibi attığı adıma mesafeli ve endişeyle yaklaşmıştık. O kurula davet edilen çok sayıda ülkenin Filistin'e barış getirecek kurula katılmaması, 'Filistin'in kararını Filistinliler verir.' demesi kıymetliydi."

"Ülkemizdeki herkesin temel beklentisi adalettir"

Saadet Partisi'nin bu güzel ramazan sofrasına, geleneksel iftarlarına "Adalet Sofraları" ismini vermesini son derece isabetli ve kıymetli bulduğunu kaydeden Özel, "Bugün ülkemizdeki herkesin temel beklentisi adalettir. Mahkemelerde, sosyal yaşamda adalet istiyoruz. Özellikle gelirde, gelirin paylaşımında adalet istiyoruz. Kısacık aç kaldığımız, yemek yemediğimiz, su içemediğimiz bu saatlerden sonra iftar sofrasında yemeğe, suya kavuştuğumuzda, kavuşamayanların, açlık, yokluk çekenlerin halinden anlamak, dinimizin bizlere en önemli ibadetlerden biri olarak işaret ettiği orucun önemini ifade etmekte. Ama her birimize de açın halinden anlamak için bu büyük gelir adaletsizliklerini ortadan kaldırmak için önemli görevler yüklemektedir." ifadelerini kullandı.

Özel, bunun için geçmişten bugüne adil düzen isteyen yaklaşımıyla Saadet Partisi'nin ve benzer düşünen tüm partilerin toplumdaki haksızlıkları, adaletsizlikleri, eşitsizlikleri kaldırma noktasında atılacak adımlarda ortaklaşma ümidini çok kıymetli bulduğunu söyledi.

Bundan sonraki ramazanlarda hep birlikte daha çok kazandıkları, adil bir vergi düzeniyle çok daha doğru şekilde devletin gelirlerini artırdıkları, adil bir paylaşımla yoksulun, açın kalmadığı bir Türkiye'ye ulaşmanın herkesin ümidi ve siyaset yapanların en önemli görevi olduğunu dile getiren Özel, böylesi bir akşamda kendilerine adaleti, Gazze'yi, Filistin'i, Türkiye siyasetine birlik, beraberlik halinde bir masanın etrafında farklı görüşlerin toplanmasının kıymetini hatırlatan Saadet Partisi'ne ve Genel Başkan Mahmut Arıkan'a hürmetlerini sunduğunu sözlerine ekledi.