Özgür Özel'den Azerbaycan'a Kutlama

(ANKARA)- Özgür Özel, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü kutladı.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Acıda da sevinçte de daima birlikte olduğumuz can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü yürekten kutluyorum."
Tarihimizden, gönül bağımızdan ve sarsılmaz kardeşliğimizden aldığımız güçle; iki devlet, tek milletiz...
Bağımsızlık iradeleri daim, kardeşliğimiz sonsuz olsun."
