Özgür Özel'den Barzani'ye Geçmiş Olsun Mektubu

30.03.2026 22:53
CHP lideri Özgür Özel, Barzani'ye düzenlenen saldırıyı kınayarak bölgesel istikrar vurgusu yaptı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'ye gönderdiği mektupta saldırıyı kınayarak bölgesel istikrar vurgusu yaptı.

CHP lideri Özel, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'ye konutuna yönelik saldırı nedeniyle geçmiş olsun mektubu gönderdi. Özel, Duhok'ta Barzani'nin ikametgahına düzenlenen saldırıyı "üzüntü ve endişe" ile öğrendiğini belirterek, saldırıyı şiddetle kınadığını ifade etti.

Özel, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Başkan, önceki gün Duhok'taki ikametgahınıza yönelik saldırıyı büyük bir üzüntü ve endişe ile öğrendim. Bu saldırıyı şiddetle kınıyor; başta size, kıymetli aile efradınıza ve Irak Kürt Bölgesi halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bu tür saldırıların bölgesel istikrarı hedef aldığı açıktır. Şiddetin her türüne karşı duran ve diyaloğu ilke edinen partimiz, bölgede kalıcı barışın sağlanması için dayanışma içinde olmaya devam edecektir. Bu vesileyle, benzer olayların bir daha yaşanmamasını diliyor; bölgemizde güvenlik, huzur ve istikrarın en kısa sürede tesis edilmesini temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA

