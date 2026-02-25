Özgür Özel\'den Başsağlığı Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesinin vefatı dolayısıyla Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz'e başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da bulunan Özel, Selahattin Özgündüz'e taziye dileklerini iletmek için Zeynebiye Camisi ve Kültür Merkezi'ne gitti.

Özel, Özgündüz'e annesi Hacı Susen Özgündüz'ün vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.