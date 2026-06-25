Özgür Özel'den Birlik ve Mücadele Vurgusu - Son Dakika
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Özgür Özel'den Birlik ve Mücadele Vurgusu

Özgür Özel\'den Birlik ve Mücadele Vurgusu
25.06.2026 23:31
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, eşitlik mücadelesinin parti sınırlarını aşan bir amaç olduğunu vurguladı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Bugün verdiğimiz mücadeleyi asla bir parti mücadelesi, parti içi mücadele olarak görmüyoruz." dedi.

Özel, Küçükçekmece'deki Garip Dede Cemevi'nde düzenlenen "On Muharrem Orucu Programı"na katıldı.

Cemevinin bahçesinde düzenlenen programda konuşan Özel, "Semah bir müzik, folklor değil, ibadettir. Cami ne kadar ibadethaneyse cemevi o kadar ibadethanedir. Madımak utancıyla bu devlet mutlaka yüzleşmelidir. Madımak bir utanç müzesi olarak tarihe kazınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Hiçbir vatandaş ayrımcılığa uğramayana dek eşitlik için mücadele edilmesi gerektiğini kaydeden Özel, "Bugün ağır saldırılar altındayız. Operasyonlara, tehditlere, şantajlara, kayyumlara muhatap olduk. Zulüm gördü arkadaşlarımız, görmeye devam ediyorlar. Çile çekiyorlar, cezaevlerinde tutuluyorlar. Her türlü ağır saldırının altındayız ve bu saldırılar karşısında memleketin güzel insanlarının vicdanlarından, siz canların o temiz yüreklerinden başka sığınacak hiçbir yerimiz yoktur." diye konuştu.

Özel, kalp gözüyle bakmaya, nefis karanlığını marifet ışığıyla aydınlatmaya, "kendine ağır geleni başkasına yapma" öğüdünü unutmayarak yürümeye devam edeceklerini belirterek "Bugün verdiğimiz mücadeleyi asla bir parti mücadelesi, parti içi mücadele olarak görmüyoruz. Bu mücadele ülkenin birliğine, beraberliğine, huzuruna ve refahına kasteden bir kara düzene karşı 86 milyon için hep birlikte vermemiz gereken bir mücadeledir." dedi.

Bir yola çıktıklarını ve asıl olanın yolda olmak olduğunu dile getiren Özel, "Biz o zorla, şiddetle, genel merkezimizden atılıp da düştüğümüz yolda, Gazi'nin kurduğu Meclis'e doğru yürürken her türlü kötülüğü arkamızda bırakıp iyiliğe doğru yürümeye, kararlılıkla yürümeye, barışla ve sevgiyle yürümeye karar verdik ve milletimize, size sığındık." değerlendirmesini yaptı.

Özel, şunları söyledi:

"Bu yolda sizlerle birlikte sonuna kadar yürümeye söz veriyorum. Boyun eğmemeye söz veriyorum. Gerekirse baş vermeye ama baş eğmemeye söz veriyorum. Hacı Bektaş'ın ektiği tohuma su vereceğime, su verenlere yoldaş olacağıma bir kez daha söz veriyorum. İncinsem de incitmemeye söz veriyorum ve hepinizi çok seviyorum. Tutulan Yas-ı Matem oruçlarının, edilen duaların Hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Allah kabul etsin."

Programda, Garip Dede Cemevi Dedesi Hüseyin Doğan'ın dua okumasının ardından vatandaşlar oruçlarını açtı.

Cemevi bahçesinde kurulan sofrada vatandaşlarla yemek yiyen Özel, Garip Baba Türbesi'ni ziyaret etti.

Programa İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'li milletvekilleri ve parti il teşkilatı üyeleri ile sanatçılar Sabahat Akkiraz, Arif Sağ, Hüseyin Uğurlu, Erdal Erzincan, Tolga Sağ ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den Birlik ve Mücadele Vurgusu - Son Dakika

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