CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzurum Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Judo Milli Takımı'nın 16 yaşındaki sporcusu Emre Yazgan için taziye mesajı yayımladı.
Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Palandöken'de meydana gelen faciada yaşamını yitiren 16 yaşındaki milli judocumuz Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve judo camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel'den Emre Yazgan'a Taziye - Son Dakika
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