Özgür Özel'den Esenyurt'taki CHP Tabelası Açıklaması

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediyesi'ndeki CHP tabelasının indirilmesine ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi tabelasını oraya halk asmıştır, değiştirme yetkisi de sadece halkındır. Siyasette tek rekabet sahası seçimler, tek hakem ise millettir. Gün; bu hak tanımaz, hukuk tanımaz millet iradesini tanımaz zorbalığa karşı birlik ve beraberliğimize, demokrasimize yani 86 milyonun geleceğine sahip çıkma günüdür" dedi.

CHP Lideri Özel, Esenyurt Belediyesi'ndeki "CHP Grup Toplantı Odası" tabelasının indirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Millet, yerel seçimlerde ortaya koyduğu irade ile iktidarı değiştirme sürecini başlatmıştır. İktidara düşen, milletin iradesine saygı duymaktır. Cumhuriyet Halk Partisi tabelasını oraya halk asmıştır, değiştirme yetkisi de sadece halkındır. Siyasette tek rekabet sahası seçimler, tek hakem ise millettir. Gün; bu hak tanımaz, hukuk tanımaz millet iradesini tanımaz zorbalığa karşı birlik ve beraberliğimize, demokrasimize yani 86 milyonun geleceğine sahip çıkma günüdür."