(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Özel, kandilin tüm dünyaya sağlık ve kardeşlik getirmesini diledi.
Miraç Kandili dolayısıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel X hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Özel'in mesajında, "Bugün idrak ettiğimiz Miraç Kandili'nin ülkemize, tüm dünyaya ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini diliyorum" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel'den Miraç Kandili Mesajı - Son Dakika
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