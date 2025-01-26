Özgür Özel'den Miraç Kandili Mesajı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Özel, kandilin tüm dünyaya sağlık ve kardeşlik getirmesini diledi.

Miraç Kandili dolayısıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel X hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Özel'in mesajında, "Bugün idrak ettiğimiz Miraç Kandili'nin ülkemize, tüm dünyaya ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini diliyorum" ifadeleri yer aldı.