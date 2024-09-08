CHP Lideri'nden Şehitler İçin Taziye

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 3 jandarma uzman çavuş ile 1 uzman onbaşı için taziye mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesiyle şehit olan uzman çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat ve Orhan Burak Büyükçaylı ile uzman onbaşımız Doğan Kızılateş'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."